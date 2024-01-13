مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة في محور فيلادلفيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم السبت، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي، بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.
ويمتد محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.
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