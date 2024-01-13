مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة في محور فيلادلفيا

نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم السبت، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي، بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.

ويمتد محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.





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