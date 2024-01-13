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إسرائيل تفتتح نفقاً في معرض أمام عائلات الرهائن لمعايشة معاناتهم

1/13/2024 1:48:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل أعضاء عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة نفقا بمعرض في تل أبيب لمعايشة صعوبات البقاء تحت الأرض بمعزل عن الآخرين، التي يعانيها أحباؤهم منذ اختطافهم في 7 اكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية / واي نت/ في موقعها على الانترنت اليوم السبت أنه تم إقامة نفق بطول 30 مترا/ 98 قدما/ في ميدان الرهائن في تل أبيب اليوم السبت، لإظهار الظروف التي يعيشها 136 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم فتح النفق أمام الزائرين كجزء من فعاليات بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف مسلحي حماس الرهائن، وظهرت في سماء الميدان عبارة تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.

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