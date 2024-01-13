هل يحمل الحمض النووي للأبطال الخارقين مفتاح علاج السكري؟

يطلق العلماء على خفافيش الفاكهة لقب الأبطال الخارقين، ويعتقدون أن الحمض النووي لهذه الحيوانات قد يحمل مفتاح علاج لمرض السكري.

وتأكل هذه الحيوانات الليلية كمية كبيرة من الفاكهة الغنية بالفركتوز كل يوم. وفي حين أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري والسمنة وحتى السرطان، فإن خفافيش الفاكهة تعيش وتنمو عن طريق تناول ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة السكرية كل يوم، وفقا لروسيا اليوم.

وتلتهم هذه الكائنات السكريات لمدة أربع ساعات كل يوم قبل النوم لمدة 20 ساعة أخرى.

وشرع فريق من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في اكتشاف كيف تطورت هذه الحيوانات لتستهلك الكثير من السكر، وما إذا كان يمكن نقل هذه المهارة إلى البشر المصابين بالسكري.

وقال الدكتور ناداف أهيتوف، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والمؤلف المشارك في الدراسة: "بالنسبة لي، الخفافيش تشبه الأبطال الخارقين، كل واحد منهم لديه قوة خارقة مذهلة، سواء كانت تحديد الموقع بالصدى، أو الطيران، أو امتصاص الدم دون تخثر، أو تناول الفاكهة وعدم الإصابة بمرض السكري. وفي حالة مرض السكري، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج الإنسولين أو اكتشافه، ما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم".

وأضاف: "لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل. نود أن نتعلم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للإنسولين أو استشعار السكر للبشر. وهذا النوع من العمل هو مجرد البداية".

ولاكتشاف كيفية تناول هذه الخفافيش للسكر دون عواقب، ركز فريق الدكتور أهيتوف على كيفية تطور البنكرياس والكلى، الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.

ووجدوا أن البنكرياس لديه خلايا إضافية منتجة للإنسولين وتغيرات جينية لمساعدة الخفافيش على معالجة هذه الكمية الهائلة من السكر، في حين تكيفت كليتيها للاحتفاظ بالكهرل.

وأضاف البروفيسور المساعد وي جوردون: "حتى التغييرات الصغيرة، في الحروف الفردية من الحمض النووي، تجعل هذا النظام الغذائي قابلا للتطبيق بالنسبة لخفافيش الفاكهة. نحن بحاجة إلى فهم عملية التمثيل الغذائي عالي السكر مثل هذا لإحراز تقدم في مساعدة واحد من كل ثلاثة أمريكيين مصابين بمرض السكري".

وللحصول على نتائجهم المنشورة في Nature Communications، تعاون الفريق مع علماء من مجموعة متنوعة من المؤسسات، بدءا من جامعة يونسي في كوريا إلى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.

وللعثور على أي تكيفات قاموا بمقارنة خفاش الفاكهة الجامايكي بالخفاش البني الكبير الذي يأكل الحشرات فقط.

واكتشفوا أن الحمض النووي لخفاش الفاكهة قد تطور لتشغيل وإيقاف الجينات المناسبة لاستقلاب الفاكهة.

وأوضح الدكتور جوردون: "إن تنظيم الحمض النووي حول جينات الإنسولين والغلوكاجون كان مختلفا بشكل واضح جدا بين نوعي الخفافيش. وكان يعتبر الحمض النووي المحيط بالجينات غير مرغوب فيه، لكن بياناتنا تظهر أن هذا الحمض النووي التنظيمي من المحتمل أن يساعد خفافيش الفاكهة على التفاعل مع الزيادات أو النقصان المفاجئ في نسبة السكر في الدم".





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