بسبب مونديال الأندية..مخاوف من تأجيل كأس إفريقيا 2025

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن مواعيد كأس أمم أفريقيا 2025 تبقى غير محسومة، مع إمكانية تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العام ذاته.

وجرى نقل كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار إلى شهري يناير وفبراير.

وكان كاف أكد في 2017 التزامه بتنظيم كأس أمم أفريقيا في منتصف العام لتفادي الخلافات مع الأندية الأوروبية بشأن تسريح اللاعبين الدوليين في منتصف الموسم.

لكن بطولة كأس العالم للأندية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرا بمشاركة 32 ناديا ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو 2025 وبالتالي قد تتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن موتسيبي قوله اليوم السبت "نريد إقامة كأس أمم أفريقيا في أكثر وقت مناسب وملائم للبطولة".

وأضاف "مازلنا نتواصل مع الفيفا بشأن المواعيد".

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