فيديو .. اصطدمت سيارة إسعاف تحمل الجثمان بحفرة .. فعاد للحياة

في واقعة غريبة أذهلت الأطباء شهدت ولاية هاريانا الهندية بعد إعلان وفاة عجوز، وأثناء نقل جثته إلى منزله اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل الجثمان بحفرة، ما أدى إلى اكتشاف أن العجوز ما زال على قيد الحياة وحولت الإسعاف طريقها فوراً نحو أقرب مستشفى.

وكان الرجل ويدعى دارشان سينغ برار 80 عاماً، يعاني من مرض شديد دفع حفيده إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد أن أمضى أربعة أيام على جهاز التنفس الصناعي، أعلن الأطباء وفاته بسبب توقف القلب عن النبض.



وقامت أسرة العجوز بترتيب الاستعدادات للجنازة، حيث تجمع المشيعون في منزلهم وتم نصب خيمة للعزاء، ووضع الطعام وجمع الأخشاب للطقوس الأخيرة قبيل إحراق الجثمان، وفقًا لتقرير في NDTV، غير أنه أثناء رحلة العودة من المستشفى تمهيداً للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف بشكل غير متوقع بحفرة، ووفقا لحفيد برار الذي رافقه، أدى الاصطدام إلى حركة ملحوظة من جده، ومحاولة للنهوض فقام الحفيد بفحص نبضات القلب، وبعد التأكيد من أنه ما زال على قيد الحياة، نقل برار إلى مستشفى قريب.

وتحقق الأطباء في المستشفى من أنه ما زال على قيد الحياة، مؤكدين أنه ظهرت عليه علامات الحياة، بما في ذلك التنفس التلقائي واستقرار العلامات الحيوية، لكنه لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة، ويعاني من التهابات في الصدر تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وما زال السؤال المطروح وقيد التحقيق وهو كيف أعلن المستشفى وفاة رجل على قيد الحياة؟



