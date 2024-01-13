لا لاهاي ولا محور الشر .. نتانياهو: لن يوقفنا أحد في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أنه لن يتمكن أحد من إيقاف بلاده في حربها ضد حماس في قطاع غزة حتى تحقّق النصر.

وصرّح نتانياهو في مؤتمر صحافي متلفز "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي أحد آخر. من الممكن والضروري أن نستمر حتى النصر وسنفعل ذلك".

فيما اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي أن الإسرائيليين يقاتلون في غزة "من أجل حقهم في العيش بأمان" و"لن ينسوا أبدا هجوم حماس" الذي أشعل الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال هيرتسي هليفي في تصريح متلفز "نحن لا ننسى ولن ننسى، وسنواصل تذكير حتى أولئك الذين يحاولون إنكار ذلك. نحن نقاتل من أجل حقنا في العيش هنا بأمان".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز