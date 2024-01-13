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شوارع أبيدجان تتحول لبحر من الألوان والضجيج قبل ساعات من انطلاق كأس أمم أفريقيا

1/13/2024 1:48:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تضج شوارع مدينة أبيدجان بالإثارة حيث يتوافد المشجعون من جميع أنحاء أفريقيا قبل انطلاق أكبر احتفال لكرة القدم في القارة السمراء، من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في كوت ديفوار مساء اليوم، عبر مباراة منتخب الأفيال مع غينيا بيساو.

وتحولت شوارع أبيدجان إلى بحر من الألوان والضجيج ، حيث ارتدى المشجعون ألوان قمصان منتخبات بلادهم وامتلأت الشوارع والحانات بقمصان المنتخبات وأعلام الدول المشاركة والأبواق.

وفي الأيام التي سبقت البطولة توافد المشجعون بأعداد كبيرة من دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي وغانا والسنغال وموريتانيا ونيجيريا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت.

ويستغل البائعون حالة الهوس التي تمر بها جماهير كرة القدم،
لزيادة مبيعاتهم من القمصان والقبعات والأوشحة ، وتمتلئ الطرقات بأبواق السيارات والدراجات النارية التي ترفع الأعلام، بينما يسيطر الفخر الوطني على أبيدجان.

وتحظى ألوان كوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو وغانا والمغرب ومالي بشعبية خاصة، لكن قمصان نيجيريا والكاميرون ودول شمال أفريقيا ومن بينها مصر تباع أيضًا بسرعة كبيرة.

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