شوارع أبيدجان تتحول لبحر من الألوان والضجيج قبل ساعات من انطلاق كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تضج شوارع مدينة أبيدجان بالإثارة حيث يتوافد المشجعون من جميع أنحاء أفريقيا قبل انطلاق أكبر احتفال لكرة القدم في القارة السمراء، من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في كوت ديفوار مساء اليوم، عبر مباراة منتخب الأفيال مع غينيا بيساو.
وتحولت شوارع أبيدجان إلى بحر من الألوان والضجيج ، حيث ارتدى المشجعون ألوان قمصان منتخبات بلادهم وامتلأت الشوارع والحانات بقمصان المنتخبات وأعلام الدول المشاركة والأبواق.
وفي الأيام التي سبقت البطولة توافد المشجعون بأعداد كبيرة من دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي وغانا والسنغال وموريتانيا ونيجيريا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت.
ويستغل البائعون حالة الهوس التي تمر بها جماهير كرة القدم،
لزيادة مبيعاتهم من القمصان والقبعات والأوشحة ، وتمتلئ الطرقات بأبواق السيارات والدراجات النارية التي ترفع الأعلام، بينما يسيطر الفخر الوطني على أبيدجان.
وتحظى ألوان كوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو وغانا والمغرب ومالي بشعبية خاصة، لكن قمصان نيجيريا والكاميرون ودول شمال أفريقيا ومن بينها مصر تباع أيضًا بسرعة كبيرة.
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