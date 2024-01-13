نتانياهو يكشف الموقف الحالي من السيطرة عسكرياً على محور فيلادلفيا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموقف الحالي من سيطرة إسرائيل عسكرياً على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأوضح نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور فيلادلفيا، مؤكداً أن غلق المنطقة الحدودية لعزل «حماس» أحد أهداف الحرب الجارية في غزة.

وقال إن «هناك عدداً من الخيارات» تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا، مضيفاً: «لقد بحثنا هذه (الخيارات)، ولم نتخذ قراراً بعد».

كان مصدر مصري مسؤول قد نفى، اليوم، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا، وذلك وفقاً لقناة «القاهرة» الإخبارية المصرية.

ويمتد محور صلاح الدين (فيلادلفيا) من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلَّفت مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.

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