الهيئة العربية للاستثمار تبحث فرص التعاون مع «سلال»

بحث الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سبل التعاون مع المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سلال خلال زيارة للشركة بحضور سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون وعرض فرص الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة.



وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هيئة مالية عربية، ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، أسست في الأول من نوفمبر من 1976، يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي) وبلغ رأس المال المدفوع في نهاية ديسمبر 2022 نحو 221.1 مليون دينار كويتي (722 مليون دولار) المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم جمهورية السودان ولديها مكتب إقليمي في دبي.



ويعد نشاط الاستثمار الزراعي من الأنشطة الرئيسة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعية والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لها لتحقيق أهدافها. وتتوزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيوانــي بنسبة 23.7%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4.3%.

وإن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية 2023 بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار، تنتج هذه الشركات سلع ومحاصيل الفجوة الغذائية العربية الأساسية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.



