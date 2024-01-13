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3.2 تريليونات دولار ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان 2023

1/13/2024 1:48:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان بقيمة 22.75 تريليون يوان (3.2 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2023.

وقال البنك إن الزيادة المسجلة على أساس سنوي كانت أكثر بنحو 1.31 تريليون يوان مقارنة بالزيادة المسجلة في 2022، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.

وارتفع مؤشر «إم 2»، وهو مقياس للمعروض النقدي بمفهومه الواسع يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 292.27 تريليون يوان بنهاية ديسمبر الماضي.

أما مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، فقد سجل 68.05 تريليون يوان بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 1.3% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر «إم 0»، الذي يشير إلى النقد المتداول، 8.3% عن العام الأسبق إلى 11.34 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.

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