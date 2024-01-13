3.2 تريليونات دولار ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان بقيمة 22.75 تريليون يوان (3.2 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2023.
وقال البنك إن الزيادة المسجلة على أساس سنوي كانت أكثر بنحو 1.31 تريليون يوان مقارنة بالزيادة المسجلة في 2022، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.
وارتفع مؤشر «إم 2»، وهو مقياس للمعروض النقدي بمفهومه الواسع يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 292.27 تريليون يوان بنهاية ديسمبر الماضي.
أما مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، فقد سجل 68.05 تريليون يوان بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 1.3% على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر «إم 0»، الذي يشير إلى النقد المتداول، 8.3% عن العام الأسبق إلى 11.34 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.
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