حمدان:مزاعم قتل المدنيين بـ7 أكتوبر ثبت كذبها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال أسامة حمدان القيادي في حماس،
إن المزاعم بقيام أفراد حماس بقتل المدنيين يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها.
وأضاف: لليوم التاسع والتسعين، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وقصفه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة وفي الضفة الغربية ومدينة القدس.
وتاليا أبرز التصريحات:
حمدان: نسأل الله تعالى الرّحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحريّة للأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني، والنصر لشعبنا العظيم ولمقاومتنا الباسلة.
حمدان: لم يحقّق قادة الاحتلال النازيون الجديد أيّاً من أهدافهم العدوانية ضد شعبنا ومقاومتنا الباسلة، رغم جرائم الإبادة التي يرتكبها والتي ارتقى فيها ما يزيد عن 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.
حمدان: لم يفلح العدو النازي في كسر إرادة وصمود شعبنا العظيم المتجذر في أرضه، ولم يستطيعوا النيل من قوَّة وعزيمة كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام وسرايا القدس، ورجال المقاومة الفلسطينية؛ الذين سطروا ملحمة بطولة وعزّ وفخار لشعبنا وأمّتنا.
حمدان:
لا يزال رجالُ مقاومتنا في ضفة الإباء والصمود يشتبكون مع جنود العدو الصهيوني، رغم استهداف الاحتلال مخيمات وبلدات الضفة المحتلة، وخاصة مخيمات جنين وطولكرم واستهداف المدنيين وتخريب البنية التحتية، وما عملية التسلل لمستوطنة "ادورا" في الخليل إلا استمرارٌ لمسيرة طوفان الأقصى.
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