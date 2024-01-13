حمدان:مزاعم قتل المدنيين بـ7 أكتوبر ثبت كذبها

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال أسامة حمدان القيادي في حماس،إن المزاعم بقيام أفراد حماس بقتل المدنيين يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها.

وأضاف: لليوم التاسع والتسعين، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وقصفه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة وفي الضفة الغربية ومدينة القدس.

وتاليا أبرز التصريحات:

حمدان: نسأل الله تعالى الرّحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحريّة للأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني، والنصر لشعبنا العظيم ولمقاومتنا الباسلة.

حمدان: لم يحقّق قادة الاحتلال النازيون الجديد أيّاً من أهدافهم العدوانية ضد شعبنا ومقاومتنا الباسلة، رغم جرائم الإبادة التي يرتكبها والتي ارتقى فيها ما يزيد عن 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.

حمدان: لم يفلح العدو النازي في كسر إرادة وصمود شعبنا العظيم المتجذر في أرضه، ولم يستطيعوا النيل من قوَّة وعزيمة كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام وسرايا القدس، ورجال المقاومة الفلسطينية؛ الذين سطروا ملحمة بطولة وعزّ وفخار لشعبنا وأمّتنا.

حمدان:

لا يزال رجالُ مقاومتنا في ضفة الإباء والصمود يشتبكون مع جنود العدو الصهيوني، رغم استهداف الاحتلال مخيمات وبلدات الضفة المحتلة، وخاصة مخيمات جنين وطولكرم واستهداف المدنيين وتخريب البنية التحتية، وما عملية التسلل لمستوطنة "ادورا" في الخليل إلا استمرارٌ لمسيرة طوفان الأقصى.