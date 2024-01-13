آل عازر والريحاني ينعون فقيدتهم يُسرى سليمان سالم

(MENAFN
- Khaberni) أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا،"”
خبرني - بقلوب مملوءة على رجاء القيامة والحياة الأبدية آل
عازر و آل الريحاني وأقربائهم وأنسبائهم في الأردن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى
فقيدتهم الغالية المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر) زوجة المرحوم فرحان ابراهيم جريس الريحاني
و الدة سامر وسامح و إنعام و أريج و سمر
وسهير و مجد وشقيقة تيسير وزوجته إنعام انمير وسالم وزوجته حنان بطارسه والمرحوم سمير وزوجته المرحومة فوزية الريحاني وميسّر زوجة المرحوم
المحامي إميل عازر و هيفا زوجة عادل عازر الذي رقدت على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم
السبت الموافق٢٠٢٤/١/١٣ عن عمر يناهز ٨٣ عام متممة واجباته الدينية والدنيوية.
وسيشيع جثمانها الطاهر في تمام الساعة
الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ في كنيسة المقبرة الزرقاء-الهاشمية
إلى مثواها الأخير.
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة طيبة الذكر في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٦ في
كنيسة
القديسة تيريزا الروم الكاثوليك الحي الشمالي/بجانب مخابز جواد.
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة في قاعة كنيسة ماريوسف/الزرقاء الجديدة ولغاية الساعة التاسعة مساء ويوم الإثنين تقبل التعازي من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة التاسعة مساء
في نفس القاعة
ويوم الثلاثاء تقبل التعازي بعد الجناز مباشرة في باحة الكنيسة
الرَّبُّ أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ،فَلْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا
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