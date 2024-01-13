آل عازر والريحاني ينعون فقيدتهم يُسرى سليمان سالم

خبرني - بقلوب مملوءة على رجاء القيامة والحياة الأبدية آل

عازر و آل الريحاني وأقربائهم وأنسبائهم في الأردن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى

فقيدتهم الغالية المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر) زوجة المرحوم فرحان ابراهيم جريس الريحاني

و الدة سامر وسامح و إنعام و أريج و سمر

وسهير و مجد وشقيقة تيسير وزوجته إنعام انمير وسالم وزوجته حنان بطارسه والمرحوم سمير وزوجته المرحومة فوزية الريحاني وميسّر زوجة المرحوم

المحامي إميل عازر و هيفا زوجة عادل عازر الذي رقدت على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم

السبت الموافق٢٠٢٤/١/١٣ عن عمر يناهز ٨٣ عام متممة واجباته الدينية والدنيوية.

وسيشيع جثمانها الطاهر في تمام الساعة

الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ في كنيسة المقبرة الزرقاء-الهاشمية

إلى مثواها الأخير.

وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة طيبة الذكر في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٦ في

كنيسة

القديسة تيريزا الروم الكاثوليك الحي الشمالي/بجانب مخابز جواد.

تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة في قاعة كنيسة ماريوسف/الزرقاء الجديدة ولغاية الساعة التاسعة مساء ويوم الإثنين تقبل التعازي من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة التاسعة مساء

في نفس القاعة

ويوم الثلاثاء تقبل التعازي بعد الجناز مباشرة في باحة الكنيسة

الرَّبُّ أَعْطَى وَالرَّبُّ أَخَذَ،فَلْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا