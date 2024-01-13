مروحية مسيّرة للعمل على كوكب الزهرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث (معهد موسكو للطيران) أن العمل يجري على تصميم مروحية مسيّرة للعمل في مدار كوكب الزهرة والهبوط على سطحه، وفق «نوفوستي».

ووفقاً لمصمم المروحية المسيرة طالب الدراسات العليا المهندس أليكسي شيرميت، ستكون هذه المروحية قادرة على الهبوط على كوكب الزهرة والتحرك على سطحه.

كما ستكون قادرة على التقاط صور عالية الجودة لسطح كوكب الزهرة وكذلك رسم خرائط تضاريسه لدراستها لاحقاً وتحليل خصائصها الجيولوجية. كما ستزود المروحية بأجهزة لقياس درجات الحرارة والضغط ومؤشرات جوية أخرى من أجل دراسة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي والظروف المناخية للكوكب.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تخطط لإرسال محطة «فينيرا دي» إلى كوكب الزهرة بعد عام 2030 لاستكمال الدراسات التي أجرتها المحطات السوفييتية والأمريكية خلال الفترة من ستينيات وإلى تسعينيات القرن الماضي.