Sunday, 14 January 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مروحية مسيّرة للعمل على كوكب الزهرة

1/13/2024 1:48:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث (معهد موسكو للطيران) أن العمل يجري على تصميم مروحية مسيّرة للعمل في مدار كوكب الزهرة والهبوط على سطحه، وفق «نوفوستي».

ووفقاً لمصمم المروحية المسيرة طالب الدراسات العليا المهندس أليكسي شيرميت، ستكون هذه المروحية قادرة على الهبوط على كوكب الزهرة والتحرك على سطحه.

كما ستكون قادرة على التقاط صور عالية الجودة لسطح كوكب الزهرة وكذلك رسم خرائط تضاريسه لدراستها لاحقاً وتحليل خصائصها الجيولوجية. كما ستزود المروحية بأجهزة لقياس درجات الحرارة والضغط ومؤشرات جوية أخرى من أجل دراسة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي والظروف المناخية للكوكب.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تخطط لإرسال محطة «فينيرا دي» إلى كوكب الزهرة بعد عام 2030 لاستكمال الدراسات التي أجرتها المحطات السوفييتية والأمريكية خلال الفترة من ستينيات وإلى تسعينيات القرن الماضي.

MENAFN13012024000151011027ID1107716882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث