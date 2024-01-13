مروحية مسيّرة للعمل على كوكب الزهرة

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- Khaberni) خبرني - أعلن المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث (معهد موسكو للطيران) أن العمل يجري على تصميم مروحية مسيّرة للعمل في مدار كوكب الزهرة والهبوط على سطحه، وفق «نوفوستي».
ووفقاً لمصمم المروحية المسيرة طالب الدراسات العليا المهندس أليكسي شيرميت، ستكون هذه المروحية قادرة على الهبوط على كوكب الزهرة والتحرك على سطحه.
كما ستكون قادرة على التقاط صور عالية الجودة لسطح كوكب الزهرة وكذلك رسم خرائط تضاريسه لدراستها لاحقاً وتحليل خصائصها الجيولوجية. كما ستزود المروحية بأجهزة لقياس درجات الحرارة والضغط ومؤشرات جوية أخرى من أجل دراسة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي والظروف المناخية للكوكب.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تخطط لإرسال محطة «فينيرا دي» إلى كوكب الزهرة بعد عام 2030 لاستكمال الدراسات التي أجرتها المحطات السوفييتية والأمريكية خلال الفترة من ستينيات وإلى تسعينيات القرن الماضي.
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