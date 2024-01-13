كشباب.. ماذا ينقصنا؟

MENAFN - Khaberni) في ضوء تطبيق قوانين الإصلاح، ضمن مسارات التحديث السياسي للدولة الأردنية، أنضم 61 ألف و534 مواطن الى الأحزاب السياسية يشكل الشباب منهم نسبة38.5%، دون سن 35 عاماً).

المرحلة تشهد تحركا كبيرا للتوعية في قانوني الانتخاب والأحزاب، وكسب منتسبين ومناصرين، وتشهد تطوراً ملحوظاً في كسب تأييد الشباب نحو بعض الأحزاب ذات الرؤية البرامجية المؤسسية ولها حضور في الميدان.



خلال الفترة ما بين تموز وتشرين الثاني، ستشهد المملكة استحقاق ديموقراطي بإجراء انتخابات برلمانية تفرز نواباً عليهم مسؤولية تشريعية ورقابية كبيرة، كتجربة تطبيقية أولى لمسار التحديث السياسي، خصص للقوائم الحزابية من خلالها 30% من عدد المقاعد في مجلس النواب في الدورة العشريـن المقبلة، إذ يمكن حصد مقاعد نيابية إضافية تمثل الأحزاب وتحمل برامجها تحت القبة عبر القوائم المحلية.

حضرت الإرادة السياسية، حيث توفرت القوانين والضمانات التي تنظم عمل الأحزاب بالطريقة والتوجه والأفكار والمبادئ التي اجتمعوا عليها الأعضاء، مع التأكيد الرسمي بكافة اشكاله على ضرورة العمل الحزبي البرامجي والانخراط فيها من قبل الشباب والمرأة وتشجيع الحوار لتجويد المرحلة، والتحذير بنص القانون بمنع

التعرض لأي أردني بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، كما منع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي السياسي.

لقد وصل الشباب إلى مرحلة متقدمة كانت ضمن الطموح السياسي، حصلوا عليه في وقت أسرع من المتوقع، عززت من قوتهم ليكونوا مؤثرين وقيادات في المؤسسات الحزبية، استطاعوا وضع آراءهم وأفكارهم على طاولة الحوار لا سيما القضايا الكبرى التي يواجهونها

من مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، والبطالة وتأثيرها، والصراع مع الأجيال والتغير المناخي وغيرها من المشكلات، مؤمنين بأنهم الركيزة الأساسية والرئيسية في المجتمع، فإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد سيكونون كل المستقبل.

على الشباب في هذه المرحلة التحويلية من عُمر الدولة المشاركة بمسؤولية في وضع البرامج الوطنية، بالتعاون مع زملائهم المختصين في حزبهم بمختلف أعمارهم ومناطقهم، حيث تسهم الأنشطة والفعاليات والبرامج في تجويد الحزبية المؤسسية يوما بعد يوم، وتبدد ضعف الوعي السياسي، وتفرز قيادات

تعي مشاكلهم وهمومهم وتشكل ملامح الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.



وإذا تمعنا في المشهد، نلاحظ أن الشباب لا ينقصهم إلا الخروج من العزلة نحو العمل المشترك وتحقيق الإنجاز، فالضمانات متوفرة للعمل السياسي والانخراط، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وترجمة إلى أفكار سمو الأمير الحسين ولي العهد، بأهمية أن يكون الشاب شريك استراتيجي في عملية الإصلاح والتحديث للدولة، ما شجّع آلاف الشباب لممارسة النشاط السياسي الحزبي في الجامعات وأماكن العمل وفي الندوات والجلسات العامة والانخراط الحقيقي فيها كتجربة أولى لهم، كما أنه لا يمكن تشكيل قوائم حزبية إلا بوجود شباب في ترتيب متقدم في القائمة لضمان وصولهم كشركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب.



سيشهد الأردن عاما سياسيا زخم بالأحداث، لا سيما أن أحداث قطاع غزة تشهد تغيرات يوميا، والموقف الأردني الرسمي والشعبي سيبقى بصالح قطاع غزة وأبناء الشعب المقاوم الصامد، والمطالبة بوقف الحرب المستعرة على القطاع، ومعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وإنهاء الاحتلال وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية.



كل الأحداث الدائرة في فلسطين والإقليم وما يواجهه الأردن من مخاطر على الحدود الشرقية والشمالية، يجب أن تحفز الشباب الأردني على ممارسة العمل الحزبي البرامجي، ليصل الأردن إلى مراحل متقدمة من الأمن والاستقرار الداخلي، والاعتماد على الذات، وهذا المخاض يأتي عبر التنافس بين الأحزاب؛ بحيث كل حزب يضع كل ما لديه من أفكار وبرامج حديثة، لتقوية جميع القطاعات والمؤسسات في شتى المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية، تكون قادرة لمواجه التحديات وحل الأزمات.



منذ مدة تُطرح تساؤلات 'غير بريئة' حول إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، وسط شكوك من إجرائها بسبب أحداث غزة والإقليم، فعلياً يتحير البعض من الإجابة، ولكن رغم الظرف الصعب في غزة، نؤكد أننا بحاجة إلى دولة أردنية هاشمية قوية في مؤسساتها، والمضي بشكل حاسم لتنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بمشاركة واسعة، ويجب أن تكون أولوية لكافة القوى السياسية والمؤسسات، لتكريس الديموقراطية التي يفرزها الصندوق، تهدف إلى العدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية على الأردنيين بعدالة، تقوي الجبهة الداخلية، وتدعم الدبلوماسية الأردنية وجهود القوات المسلحة والجهات الأمنية، وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات.

لا ينقصنا إلا تطبيق مسارات التحديث للدولة بالموعد المحدد، فنحن بحاجة التحديث أكثر من كل وقت مضى، للعمل نحو تحقيق مصالح الأردن العليا، وضخ دماء جديدة تطبق القرار بحزم وإرادة سياسية قوية، كأساس للتغيير الإيجابي للدولة دون تأجيل.

الصحفي عمر عبدالله الدهامشة - الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات مع وسائل الإعلام في حزب إرادة.