مستو: الرحلات الجوية بين عمان وتل أبيب متوقفة منذ بدء الحرب الإسر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن الرحلات الجوية بين عمّان وتل أبيب متوقفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضح مستو عبر "قناة المملكة"
أن عدد الرحلات الأسبوعية بين عمان وتل أبيب قبل الحرب كان يتراوح بين 15 و18 رحلة.
وأشار إلى أن معظم الرحلات كانت "ترانزيت" عبر مطار الملكة علياء إلى جدة لأداء العمرة لفلسطينيين عام 1948 إضافة إلى مسافرين إلى تايلند وإلى الولايات المتحدة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها قرابة 24 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
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