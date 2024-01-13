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مستو: الرحلات الجوية بين عمان وتل أبيب متوقفة منذ بدء الحرب الإسر

1/13/2024 1:48:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن الرحلات الجوية بين عمّان وتل أبيب متوقفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضح مستو عبر "قناة المملكة"
أن عدد الرحلات الأسبوعية بين عمان وتل أبيب قبل الحرب كان يتراوح بين 15 و18 رحلة.

وأشار إلى أن معظم الرحلات كانت "ترانزيت" عبر مطار الملكة علياء إلى جدة لأداء العمرة لفلسطينيين عام 1948 إضافة إلى مسافرين إلى تايلند وإلى الولايات المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها قرابة 24 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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