رسميا بشأن إعادة صالات الأفراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار رقم 1 لسنة 2024
بشأن إعادة صالات الأفراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية جاء فيه:
مادة (1): إعادة صالات الافراح التي سبق للوزارة سحبها الى الجمعيات التعاونية والمتبرعين بها في حال رغبتهم بذلك بعد التقدم بطلب لاستلام الصالة شريطة الالتزام بصيانتها وتشغيلها وادارتها وفقا للضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم (1291/ أ) لسنة 2015 وما تضعه الوزارة من ضوابط أخرى.
مادة (2): يتم التقدم بطلب لاستلام الصالات خلال ستة أشهر من سريان أحكام هذا القرار وإلا جاز للوزارة إسناد صيانة وتشغيل وإدارة هذه الصالات الى الجمعيات التعاونية التي تقع في منطقة عملها.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
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