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رسميا بشأن إعادة صالات الأفراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية

1/13/2024 1:48:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار رقم 1 لسنة 2024
بشأن إعادة صالات الأفراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية جاء فيه:
مادة (1): إعادة صالات الافراح التي سبق للوزارة سحبها الى الجمعيات التعاونية والمتبرعين بها في حال رغبتهم بذلك بعد التقدم بطلب لاستلام الصالة شريطة الالتزام بصيانتها وتشغيلها وادارتها وفقا للضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم (1291/ أ) لسنة 2015 وما تضعه الوزارة من ضوابط أخرى.
مادة (2): يتم التقدم بطلب لاستلام الصالات خلال ستة أشهر من سريان أحكام هذا القرار وإلا جاز للوزارة إسناد صيانة وتشغيل وإدارة هذه الصالات الى الجمعيات التعاونية التي تقع في منطقة عملها.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

MENAFN13012024000130011022ID1107716879

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