الطرق تفتتح تحويلة مرورية على الثالث بين القادسية وحولي
التاريخ
1/13/2024 1:48:07 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامه للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث بين منطقتي القادسية وحولي، وذلك لاستكمال أعمال الطرق الرئيسية والخدمات، وذلك فجر الأحد 14 الجاري.
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