التجارة تغلق مصنع لحوم ومطعما لبيعهما لحوما مجمدة على أنها مبردة وتمديد صلاحياتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقت مصنع لحوم لقيامه بتسييح اللحوم المجمدة وبيعها على انها مبردة طازجة مع تمديد تواريخ صلاحياتها.
وأضافت المصادر ان المصنع يقوم ببيع اللحوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمطاعم او الزبائن، مشيرة الى ان مفتشي ادارة الرقابة التجارية تواصلوا مع المخالفين كزبائن وتأكدوا من عمليات الغش التجاري وتمكنوا من الوصول الى موقع المصنع والمخزن ووجدوه مزودا بثلاجات بها كميات من اللحوم يتم تقطيعها ووضعها في (أطباق بلاستيكية) بعد تسييحها وتقطيعها وتوضع عليها بيانات تجارية لمنشأ لحوم مرغوب فيها من قبل المستهلكين بخلاف الحقيقة مع تمديد تواريخ صلاحياتها ويتم بيعها بسعر اللحوم الطازجة.
من جهة اخرى، تمكنت ادارة الرقابة التجارية في الوزارة من اغلاق مطعم في منطقة السالمية بعد ضبطه يقوم بتسييح لحوم مثلجة وبيعها للزبائن على انها طازجة، كما تم ضبط مواد غذائية اخرى منتهية الصلاحية يتم التحضير منها ومعسل منتهي الصلاحية منذ 2021.
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