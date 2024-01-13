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التجارة تغلق مصنع لحوم ومطعما لبيعهما لحوما مجمدة على أنها مبردة وتمديد صلاحياتها

1/13/2024 1:48:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقت مصنع لحوم لقيامه بتسييح اللحوم المجمدة وبيعها على انها مبردة طازجة مع تمديد تواريخ صلاحياتها.
وأضافت المصادر ان المصنع يقوم ببيع اللحوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمطاعم او الزبائن، مشيرة الى ان مفتشي ادارة الرقابة التجارية تواصلوا مع المخالفين كزبائن وتأكدوا من عمليات الغش التجاري وتمكنوا من الوصول الى موقع المصنع والمخزن ووجدوه مزودا بثلاجات بها كميات من اللحوم يتم تقطيعها ووضعها في (أطباق بلاستيكية) بعد تسييحها وتقطيعها وتوضع عليها بيانات تجارية لمنشأ لحوم مرغوب فيها من قبل المستهلكين بخلاف الحقيقة مع تمديد تواريخ صلاحياتها ويتم بيعها بسعر اللحوم الطازجة.
من جهة اخرى، تمكنت ادارة الرقابة التجارية في الوزارة من اغلاق مطعم في منطقة السالمية بعد ضبطه يقوم بتسييح لحوم مثلجة وبيعها للزبائن على انها طازجة، كما تم ضبط مواد غذائية اخرى منتهية الصلاحية يتم التحضير منها ومعسل منتهي الصلاحية منذ 2021.

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