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الأنباء تنشر تعديل المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية الصادرة من خارج الكويت

1/13/2024 1:48:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرار رقم (368) بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 جاء فيه:
مادة أولى
يعدل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 لتصبح كالآتي:
5 - الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، ويستثنى من ذلك الدرجات العلمية الآتية:
- الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة، وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.
- الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به.
مادة ثانية: يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

MENAFN13012024000130011022ID1107716876

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