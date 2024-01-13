الأنباء تنشر تعديل المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية الصادرة من خارج الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرار رقم (368) بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 جاء فيه:
مادة أولى
يعدل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 لتصبح كالآتي:
5 - الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، ويستثنى من ذلك الدرجات العلمية الآتية:
- الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة، وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.
- الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به.
مادة ثانية: يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
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