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إدارة وتشغيل وصيانة جسر جابر ضمن ميزانية مشاريع هيئة الطرق للعام الحالي

1/13/2024 1:48:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت وزارة الأشغال العامة ان الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024 للعقود التي تتجاوز قيمتها 75 ألف دينار تتضمن مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، مشيرة إلى ان تاريخ الإعلان المتوقع لها يناير 2024 ومدة تنفيذها 60 شهرا.
وتهدف المناقصة إلى إدارة وتشغيل وصيانة الجسر بما في ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأفراد والموظفين والإخصائيين وجميــــع الأشيـــــاء اللازمة لإنجــــاز وإدارة وتشغيل وصيانة الأعمال وفـــق العقد والأعمـــال المؤقتــــة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الجهة العامة القيام بها وفقــــا لشـــروط العقــد.
كما تشمل الأعمال تشغيل وصيانة مباني محطات وزن الشاحنات ومبنى مركز الزوار بالشويخ ومبنى هيئة الطرق بالدوحة.
وتشمل أعــمال التشغيل والصيانــــة كلا من أعمال النظافة وصيانة نظام مكافحة الحريق وإدارة شبكة صرف مياه الأمطار وشبكــــة الصرف الصحي والأمن وإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلــــة وتوفيــــر الميــــاه الصالحة.
كمــــا تشمل الأعمال أيضا تشغيل المرافق البحرية وصيانة قناة الملاحة ومراقبة وإعــــــداد تقارير المراقبة البيئيــــة في مرحلة التشغيــــل ومراقبــــة التسوية لمناطــــق الصبية والشويـــخ وجزيرة الخليـــج الشمالية والجنوبية.

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