إدارة وتشغيل وصيانة جسر جابر ضمن ميزانية مشاريع هيئة الطرق للعام الحالي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت وزارة الأشغال العامة ان الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024 للعقود التي تتجاوز قيمتها 75 ألف دينار تتضمن مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، مشيرة إلى ان تاريخ الإعلان المتوقع لها يناير 2024 ومدة تنفيذها 60 شهرا.
وتهدف المناقصة إلى إدارة وتشغيل وصيانة الجسر بما في ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأفراد والموظفين والإخصائيين وجميــــع الأشيـــــاء اللازمة لإنجــــاز وإدارة وتشغيل وصيانة الأعمال وفـــق العقد والأعمـــال المؤقتــــة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الجهة العامة القيام بها وفقــــا لشـــروط العقــد.
كما تشمل الأعمال تشغيل وصيانة مباني محطات وزن الشاحنات ومبنى مركز الزوار بالشويخ ومبنى هيئة الطرق بالدوحة.
وتشمل أعــمال التشغيل والصيانــــة كلا من أعمال النظافة وصيانة نظام مكافحة الحريق وإدارة شبكة صرف مياه الأمطار وشبكــــة الصرف الصحي والأمن وإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلــــة وتوفيــــر الميــــاه الصالحة.
كمــــا تشمل الأعمال أيضا تشغيل المرافق البحرية وصيانة قناة الملاحة ومراقبة وإعــــــداد تقارير المراقبة البيئيــــة في مرحلة التشغيــــل ومراقبــــة التسوية لمناطــــق الصبية والشويـــخ وجزيرة الخليـــج الشمالية والجنوبية.
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