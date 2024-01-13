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تعديل المادة 73 من لائحة العمل التعاوني يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد التعاونيات

1/13/2024 1:48:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار وزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة 73 من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني جاء فيه:
مادة (أولى)
تعدل المادة (73) من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني ليصبح على النحو التالي:
- تعديل المادة (73) على الجمعية الالتزام بالضوابط والسياسات الشرائية التالية:
أولا: الأصناف الاستهلاكية
يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية كافة الفئات التالية:
المستوردة: أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأة مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.
المصنعة والمعبأة: يشترط على المورد ذاته أن يكون لديه مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص أو موزع حصريا له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى مصنع قائم بموجب عقد بين المورد
وصاحب المصنع مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية، وأن تكون بيانات المصنع مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصناعي بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكل الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
ثانيا: الأصناف الغذائية
يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية لكافة الفئات التالية:
المستوردة: أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة، أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية، وشهادة بلد المنشأ مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.
المعبأة والمصنعة: يشترط حصول المورد ذاته على مصنع قائم أو تصريح صحي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو موزع حصري له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى صاحب نشاط متخصص بموجب عقد بين الطرفين مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأن تكون الأصناف التي يوردها موضحا بها بيانات المصنع أو الشركة التي تم التعبئة بواسطتها مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصحي والصناعي، بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكل الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية
ثالثا: منتجات البيض
المستوردة: يشترط أن يكون المورد حاصلا على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوعا على كل حبة بيض.
المحلي: يشترط أن يكون المورد حائزا مزرعة معدة لإنتاج البيض، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من الأمراض صادرة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أو أن يكون موزعا حصريا لمنتجات صاحب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين، وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوع على كل حبة بيض.
مادة (ثانية): يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

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