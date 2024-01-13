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الإعلام تطرح ممارسة لتوريد مواد وأختام لمطبعة الحكومة

1/13/2024 1:48:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام ممارسة لتوريد مواد وأختام لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة بالوزارة طبقا لشروط ومواصفات فنية، على أن يكون آخر موعد لتسليم العطاء الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 1 فبراير المقبل، وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بمكتب مدير إدارة مطبعة الحكومة بالشويخ، للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة.
ويجوز لكل من قام بشراء وثائق الممارسة حضور الاجتماع بشخصه أو من يمثله، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءا لا يتجزأ من وثائق الممارسة، ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات، وستقوم الوزارة بتعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات.

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