Sunday, 14 January 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرباء عمليات صيانة المحطات الرئيسية تسير وفق الجداول المحددة

1/13/2024 1:48:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن عمليات الصيانة على محطات التحويل الرئيسية بمختلف القدرات المدرجة ضمن برامج الصيانة السنوية تسير وفق الجداول المحددة. وأكدت المصادر عدم وجود أي تأخير في برامج الصيانة، لافتة إلى أن العقود تسير وفق بنود التعاقد التي تستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع.
ولفتت المصادر إلى أن حوالي 650 محطة مختلفة القدرات بين 400 و11 كيلو فولت تخضع لعمليات الصيانة وفق البرامج الموضوعة خلال الـ 5 سنوات التعاقدية مع الشركات المصنعة والمستوردة لهذه المحطات، لافتة الى أن العقود الحالية تم توقيعها عام 2020.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بدأت منذ الآن التجهيز لعقود الصيانة الجديدة تفاديا لأي تأخير في العقود الجديدة، وذلك حفاظا على أوضاع المحطات وإطالة عمرها الافتراضي، إذ إن توقيع العقود الجديدة من المفترض أن يتم قبل انتهاء العقود الحالية عام 2025.

MENAFN13012024000130011022ID1107716871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث