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تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

1/13/2024 10:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الاحد باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، بينما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.


ليـــلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئيا بوجه عام مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.


التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول .
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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