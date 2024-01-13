داهم مسجدا :الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويغلق طرقا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN / شددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من اجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة اذنا غرب بالخليل، قرب مستعمرة "ادورا".
كما وداهمت قوات الاحتلال المقتحمة لبيت عزاء أبطال الإقتحام
في خلة الغزال وطلبت من المتواجدين
في المسجد بعد محاصرته الخروج حيث قامت بتفتيش الجميع.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على الطرقات والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى الطرق الالتفافية، والقريبة من المستعمرات.
كما أغلقت بلدة اذنا غرب الخليل بالبوابة الحديدية، وكافة البلدات الواقعة غرب الخليل صوريف، وترقوميا، وفي شمال الخليل جسر حلحول، وشرقها بيت عنون وسعير، وجنوبها مدخل بلدة السموع، والظاهرية، ومداخل مخيمي الفوار جنوبا، والعروب شمالا، بالإضافة الى طرق فرعية تؤدي الى الشوارع الالتفافية، وطرق رئيسية واصلة إلى أحياء وضواحي مدينة الخليل.
كما جرفت آليات الاحتلال طرقا عديدة
في منطقتي حمصة وسوبا غرب بلدة دورا، وشارع واد الريشة الواصل الى بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وكافة الطرق المؤدية الى بلدة اذنا، وأغلقتها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.
الجدير ذكره، ان حالات الطرق متغيرة من وقت الى آخر وبشكل مفاجئ، ما أدى الى حالة من الارباك واعاقة تنقل المواطنين.
وقد ارتقى فجر اليوم،
طفلان وشاب، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم، وهم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة (15 عاما) وعدي اسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما).
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