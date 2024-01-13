داهم مسجدا :الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويغلق طرقا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN / شددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من اجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة اذنا غرب بالخليل، قرب مستعمرة "ادورا".

كما وداهمت قوات الاحتلال المقتحمة لبيت عزاء أبطال الإقتحام

في خلة الغزال وطلبت من المتواجدين

في المسجد بعد محاصرته الخروج حيث قامت بتفتيش الجميع.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على الطرقات والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى الطرق الالتفافية، والقريبة من المستعمرات.

كما أغلقت بلدة اذنا غرب الخليل بالبوابة الحديدية، وكافة البلدات الواقعة غرب الخليل صوريف، وترقوميا، وفي شمال الخليل جسر حلحول، وشرقها بيت عنون وسعير، وجنوبها مدخل بلدة السموع، والظاهرية، ومداخل مخيمي الفوار جنوبا، والعروب شمالا، بالإضافة الى طرق فرعية تؤدي الى الشوارع الالتفافية، وطرق رئيسية واصلة إلى أحياء وضواحي مدينة الخليل.

كما جرفت آليات الاحتلال طرقا عديدة

في منطقتي حمصة وسوبا غرب بلدة دورا، وشارع واد الريشة الواصل الى بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وكافة الطرق المؤدية الى بلدة اذنا، وأغلقتها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

الجدير ذكره، ان حالات الطرق متغيرة من وقت الى آخر وبشكل مفاجئ، ما أدى الى حالة من الارباك واعاقة تنقل المواطنين.

وقد ارتقى فجر اليوم،

طفلان وشاب، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم، وهم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة (15 عاما) وعدي اسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما).