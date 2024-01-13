صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الساعات الأولى من 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / كشف تقرير موسع لصحيفة“يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل أحداث 7 أكتوبر، التي شهدت هجوم حركة حماس على غلاف غزة وأدت إلى مقتل 1200 شخص، مما جعل إسرائيل تشن عدواناً مستمر إلى غاية اليوم على قطاع غزة.

وذكرت“يديعوت أحرونوت” أنه حين كانت حماس تخوض، في وقت مبكر من يوم 7 أكتوبر، آخر استعداداتها قبل تنفيذ هجومها المنتظر في الصباح، كان مسؤولون كبار في الشاباك والجيش الإسرائيلي يناقشون“بعض المؤشرات المهمة على هجوم محتمل”، لكن الصحيفة تضيف أن هذه المؤشرات كلها“لم تشكل تحذيرا صريحا للحرب”.

وتابعت:“في الفترة التي سبقت الهجوم الكبير، هاجمت حماس بشكل مباشر كاميرات المراقبة وأعمدة الإتصالات ووسائل جمع المعلومات الأخرى”.

وأوضحت أن حماس استخدمت“استخدمت طائرات بدون طيار انتحارية، مما تسبب بعمى لقيادة الجيش الإسرائيلي ومنعها من تكوين صورة للحدث”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه“بسبب العمى على الأرض، لجأ الضباط إلى بث التلفزيون وكذلك لشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها قنوات التيليغرام، والتي تضمنت صورا ومقاطع فيديو لما يحدث.. من خلال المعلومات في مواقع التواصل أدرك الجيش أنه كان حدثا واسع النطاق”.

وجوابا على سؤال“أين كان الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم 7 أكتوبر؟”، تقول“يديعوت أحرونوت” إن من خلال حديثها مع عشرات الضباط والقادة، بعضهم من كبار القادة في الجيش، تبين لها أن الأخير عانى من“أصعب اللحظات وأكثرها إحراجا وإثارة للغضب”.

وتفسّر ذلك بالقول:“تتضمن هذه اللحظات نظام قيادة شبه فاشل، وتعليمات بإطلاق النار على سيارات الإرهابيين المتوجهين إلى غزة، حتى لو كان هناك تخوف من وجود رهائن فيها، ومشاة البحرية الذين أرسلوا إلى المعركة بدون المعدات الضرورية، وأوامر قديمة وغير معدلة، وطائرات مقاتلة تتجول في السماء دون توجيه ضربات، والطيارين الذين أجبروا على دخول مجموعات واتساب لمعرفة الأهداف التي يجب استهدافها”.

وخلصت إلى أن“كل شيء كان مجنونا وفوضويا ومرتجلا”.

وتعليقا على ما حدث، يقول الجيش الإسرائيلي:“في هذه الأيام، نقاتل منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة.. سيجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا مفصلا ومعمقا لتوضيح ما حدث، حين يسمح الوضع العملياتي بذلك.. وسينشر النتائج للعموم”.