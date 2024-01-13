منتخب السعودية يستبدل ثلاثة لاعبين قبل انطلاق مشواره في كأس آسيا



استبدل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية اليوم السبت ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأكد حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر أن مانشيني استدعى الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي، بدلا من الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي.

وسمح مانشيني أيضا للاعب ريان حامد بمغادرة المعسكر من أجل الالتحاق مجددا بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب السعودية بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة، ويفتتح مشواره بمواجهة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ثم يواجه قرغيزستان في الجولة الثانية يوم 21 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة تايلاند بعدها بأربعة أيام.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى العاشر من فبراير المقبل.

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