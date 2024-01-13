حمدان بن محمد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، في دبي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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