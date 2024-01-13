Saturday, 13 January 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري

1/13/2024 10:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، في دبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13012024000110011019ID1107716796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث