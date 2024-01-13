الانتصار الثالث على التوالي..تشيلسي يعبر فولهام بهدف بالمير بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتنص تشيلسي فوزا ثمينا من ضيفه فولهام 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الشاب كول بالمير الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.
الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وتوقف رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.
وجاء فوز تشيلسي بعد أربعة أيام فقط من الخسارة المفاجئة على ملعب ميدلسبره صفر/ 1 في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين.
وواصل تشيلسي مساعي تصحيح المسار بتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، والتاسع له هذا الموسم في الدوري المحلي مقابل أربعة تعادلات وثمان هزائم.
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