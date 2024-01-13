الانتصار الثالث على التوالي..تشيلسي يعبر فولهام بهدف بالمير بالدوري الإنجليزي

اقتنص تشيلسي فوزا ثمينا من ضيفه فولهام 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الشاب كول بالمير الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وتوقف رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء فوز تشيلسي بعد أربعة أيام فقط من الخسارة المفاجئة على ملعب ميدلسبره صفر/ 1 في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين.

وواصل تشيلسي مساعي تصحيح المسار بتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، والتاسع له هذا الموسم في الدوري المحلي مقابل أربعة تعادلات وثمان هزائم.

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