ساحل العاج تنشر قائمة الممنوعات من دخول ملاعب كأس أمم أفريقيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضعت ساحل العاج تدابير وقوانين مشددة لضمان السير الجيد لمباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما أعدت قائمة من الممنوعات التي يحظر على الجماهير إدخالها إلى الملاعب، بينما كلفت السلطات رجال الأمن بمعاقبة كل المخالفين.

ونشرت صحيفة "سبورت أبيدجان" من ساحل العاج، أمس الجمعة، قائمة الممنوعات والتوصيات التي وضعها المنظمون، وذلك في ظل مخاوف أمنية أو تجاوزات مرتقبة مصدرها يأتي من الجماهير، وبما فيها المواد التي تؤثر على تصرفاتهم خلال المباريات.

وتشمل التوصيات الملاعب الستة التي ستحتضن المواجهات في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مختلف المدن، وهذا التعميم سيضمن للجماهير راحتهم وأمنهم على المدرجات، كما يسمح لهم في الاستمتاع بأجواء كرة القدم.

ومن بين التوصيات التي وضعتها السلطات عبر التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هو منع إدخال المكبرات الصوتية، والأبواق والصافرات، في وقت يشتهر المشجعون الأفارقة باستعمالهم الآلات الموسيقية على المدرجات والأبواق مثل آلة "الفوفوزيلا".

كما يمنع على المشجعين أن يجلبوا معهم العلب ومواد قابلة للاشتعال، ولا يسمح إدخال المواد المحظورة مثل المخدرات وحتى الكحول.

وفي جانب آخر، ترفض السلطات إدخال المظلات بما أن بها عصيا حديدية قد تتحول إلى أسلحة، وكذلك أضواء الليزر، وضمت القائمة ممنوعات كثيرة جميعها قد توجه لاستعمالات خطيرة في حالات الغضب وأعمال العنف.

ومنع "كاف" إدخال اللافتات المدون عليها عبارات سياسية أو عنصرية، وكذلك عبارات تهاجم دولا أو مجتمعات معينة، كما تحمي السلطات الأديان والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا اللغات والاختلافات مهما كانت أشكالها.

بعيدا عن الملاعب نجوم منتخب المغرب وحضور دعم الأمهات؟ والدة حكيمي تجيب وتشهد المنافسات القارية دائما مثل هذه الإجراءات بتوصيات من الهيئات الكروية العليا، وهذا لحماية المواطنين والممتلكات العامة أولا، وكذلك لضمان السير الحسن للمنافسات دون تعريضها لخطر التوقف في أي مرحلة من مراحلها.

وستطبق هذه الإجراءات طيلة فترة كأس أمم أفريقيا 2023، أي منذ 13 يناير/كانون الثاني وإلى غاية 11 فبراير/القادم.