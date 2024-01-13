ساحل العاج تنشر قائمة الممنوعات من دخول ملاعب كأس أمم أفريقيا

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- Khaberni) خبرني - وضعت ساحل العاج تدابير وقوانين مشددة لضمان السير الجيد لمباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما أعدت قائمة من الممنوعات التي يحظر على الجماهير إدخالها إلى الملاعب، بينما كلفت السلطات رجال الأمن بمعاقبة كل المخالفين.
ونشرت صحيفة "سبورت أبيدجان" من ساحل العاج، أمس الجمعة، قائمة الممنوعات والتوصيات التي وضعها المنظمون، وذلك في ظل مخاوف أمنية أو تجاوزات مرتقبة مصدرها يأتي من الجماهير، وبما فيها المواد التي تؤثر على تصرفاتهم خلال المباريات.
وتشمل التوصيات الملاعب الستة التي ستحتضن المواجهات في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مختلف المدن، وهذا التعميم سيضمن للجماهير راحتهم وأمنهم على المدرجات، كما يسمح لهم في الاستمتاع بأجواء كرة القدم.
ومن بين التوصيات التي وضعتها السلطات عبر التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هو منع إدخال المكبرات الصوتية، والأبواق والصافرات، في وقت يشتهر المشجعون الأفارقة باستعمالهم الآلات الموسيقية على المدرجات والأبواق مثل آلة "الفوفوزيلا".
كما يمنع على المشجعين أن يجلبوا معهم العلب ومواد قابلة للاشتعال، ولا يسمح إدخال المواد المحظورة مثل المخدرات وحتى الكحول.
وفي جانب آخر، ترفض السلطات إدخال المظلات بما أن بها عصيا حديدية قد تتحول إلى أسلحة، وكذلك أضواء الليزر، وضمت القائمة ممنوعات كثيرة جميعها قد توجه لاستعمالات خطيرة في حالات الغضب وأعمال العنف.
ومنع "كاف" إدخال اللافتات المدون عليها عبارات سياسية أو عنصرية، وكذلك عبارات تهاجم دولا أو مجتمعات معينة، كما تحمي السلطات الأديان والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا اللغات والاختلافات مهما كانت أشكالها.
بعيدا عن الملاعب نجوم منتخب المغرب وحضور دعم الأمهات؟ والدة حكيمي تجيب وتشهد المنافسات القارية دائما مثل هذه الإجراءات بتوصيات من الهيئات الكروية العليا، وهذا لحماية المواطنين والممتلكات العامة أولا، وكذلك لضمان السير الحسن للمنافسات دون تعريضها لخطر التوقف في أي مرحلة من مراحلها.
وستطبق هذه الإجراءات طيلة فترة كأس أمم أفريقيا 2023، أي منذ 13 يناير/كانون الثاني وإلى غاية 11 فبراير/القادم.
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