واينت تنشر تقريرًا جديدًا تكشف فيه إخفاقات تسببت بأحداث الـ 7 من أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، "واينت" إن عددًا من الإخفاقات جرى الكشف عنها مؤخرًا وهي ما تسببت بوقوع أحداث الـ 7 من أكتوبر، عندما دخل فلسطينيون من قطاع غزة إلى مستوطنات الغلاف.

ووفق الموقع فقد التقطت وحدة 8200 الإسرائيلية إشارات تدل على أن أمرًا ما سيحدث، لكن لم يتم نقل تلك الإشارة إلى المستويات الرفيعة في الجيش الإسرائيلي.

وقال الموقع: "على الرغم من مؤشرات الحرب المهمة التي التقطتها أكبر وحدة في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه لم يتم إبلاغ رئيس الأركان ببعض التهديدات، ولم يعلم كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي بالمعلومات إلا بعد أيام من الهجوم".

ونقل الموقع عن مسؤول سابق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" قوله: عند إشارات كهذه لأحداث الـ 7 من أكتوبر كان يجب على الجميع أن يستيقظ، الحدث كان يجب أن يؤدي إلى الصراخ.

وأشار المسؤول السابق الإسرائيلي إلى أنه من بين الأمور التي جعلت أحداث الـ 7 من أكتوبر هي الأخطر بتاريخ "إسرائيل" هي أن الجيش الإسرائيلي تجنب رفع حالة التأهب، مضيفًا، "هذا هو الخطأ الفادح، الجيش، والألوية، ورجال الدبابات، والمراقبون، لا أحد يتلقى تحذيرًا، في ليلة 6 أكتوبر، يبدأ حدث في قطاع غزة، وبالتأكيد كان هناك علامات لهجوم أو حرب، وفي بداية الليل، يتم استلام إشارة إرشادية، نتيجة النشاط العملياتي الذي يقوم به الشاباك".

وأضاف "واينت"، "ما حدث في إسرائيل قبل نحو ثلاثة أشهر كان الحدث الأكثر خطورة من نواحٍ عديدة، فمثلًا في العام الذي سبق حرب أكتوبر، دخل الجيش الإسرائيلي في حالة من الاستعداد مرارًا وتكرارًا خوفًا من الحرب، وفي المقابل، عشية الـ 7 من أكتوبر كان الجيش الإسرائيلي يستعد لقضاء عطلة".

وتابع، "عند الرابعة فجرًا، رئيس الأركان يوقظ رئيس الجيش في لواء أهرون هاليفا، الذي كان في إجازة في إيلات، حينها طلب رئيس الأركان إجراء محادثة منظمة، ويشارك فيها قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، ومن غير الواضح حتى الآن سبب عدم تواجد رئيس شبكة الأمن الإسرائيلي، أو مسؤول كبير آخر من شعبة الاستخبارات".

وأردف، "في المحادثة، يطلب رئيس الأركان في النهاية التشكيك في الافتراض بأن حماس لا تريد الحرب، والتحقق من المعلومات الاستخبارية، ويتم توجيه القيادة الجنوبية وجناح العمليات للعمليات الهادئة".