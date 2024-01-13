المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: عنف غير مسبوق للمستعمرين بلباس جيش الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس 13-1-2024 وفا- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المستعمرين يستغلون ظروف العدوان الوحشي على قطاع غزة، ليشعلوا الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، إن هؤلاء المستعمرين أصبحوا أكثر تنظيما وخطورة، بعد أن قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة.

وأوضح أن المستعمرين اليوم منظمون في تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية "ميليشيات"، تعمل جنبا الى جنب مع القوات المخصصة لتأمين أمن المستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية، حتى لا يواجهون مصير نظرائهم في غلاف غزة حسب الادعاء.

ولفت التقرير إلى أن لواء كفير وفي إطاره كتيبة "نتساح يهودا"، كان قبل العدوان يشكل القوة الضاربة الغاشمة في اقتحام المدن والقرى والمخيمات، التي ترتكب فيها هذه الأيام جرائم يومية، ذهب ضحيتها أكثر من 350 مواطنا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه القوة انتقلت الى جبهة القتال في قطاع غزة، وكبديل لها قررت حكومة الاحتلال بناء تشكيلات تعددت مسمياتها منها "فرق الطوارئ" و "الدفاع القطري -هغمار" وغيرها، والتي التحق فيها عدد كبير من عناصر جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، التي تتخذ من تسمية "شبيبة التلال" غطاء مدنيا لممارساتها.

وبيّن التقرير أنه منذ انضمام هؤلاء المستعمرين لصفوف تلك التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية في الضفة، بدأت تتراكم شهادات على تورطهم في أعمال العنف والتهديد وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، وباتوا يرتدون ملابس الجيش، ويقومون بهدم البيوت وتخريب بنى تحتية، وتجريف وتخريب حقول، وشق طرق، وهدم آبار مياه، ومنع المواطنين من الوصول الى حقولهم وأراضيهم.

وأكد أنه حسب معطيات مؤسسة "بتسيلم"، أجبر سكان 16 قرية بدوية ورعوية في مناطق "ج" على مغادرتها منذ بداية العدوان، بسبب أعمال العنف والتهديد التي يمارسها هؤلاء المستعمرون بحماية الجنود تارة، ومشاركتهم تارة أخرى.

ولفت إلى أن منظمة "يش دين – يوجد قانون" أكدت في أحدث تقاريرها، أن أعمال العنف التي ارتكبها مستعمرون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، سجلت رقما قياسيا العام المنصرم، فيما سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.

وذكر التقرير، أن الوتيرة كانت عالية قياسا بأعوام سبقت، أما الوتيرة الأعلى فقد كانت بعد السابع من أكتوبر الماضي، وقد تركزت الاعتداءات خاصة مع مطلع العام الجاري في جنوب جبل الخليل، وضمن ذلك في قرية وادي جحيش وشعب البطم، دون تدخل أحد لمنعهم، رغم أن الفلسطينيين شخصوا الجنود كمستعمرين من المنطقة في عدد من الحالات.

وقال التقرير، إن مئات الاعتداءات يجري تسجيلها منذ بداية العدوان، ورغم ذلك تم في الشرطة العسكرية فتح تحقيقين فقط حول الاشتباه بارتكاب جرائم جنائية من قبل جنود "فرق الطوارئ"، و"هغمار"، من قبل ما يسمى "قيادة المنطقة الوسطى"، والتي تغض الطرف عن عنف هؤلاء، وتقول إن عملية تجنيد "هغمار"، جرت في إطار فحص سريع قدر الإمكان بخصوص كل حالة، واتخذت قرارات التجنيد وفقا للظروف الخاصة، وفي حالة وجود معلومات أخرى، لم تكن في يد الجهة المقررة في وقت التجنيد، فسوف يتم إعادة فحص الأمر، وستتخذ القرارات حسب ذلك.

وسلط تقرير الاستيطان لهذا الأسبوع الضوء على انفلات عنف المستعمرين من عقاله خاصة في محافظات: الخليل، وبيت لحم، والأغوار الفلسطينية.

وقال إن عربدة المستعمرين غطت مناطق متعددة من محافظة الخليل، حيث اعتدوا برفقة جنود الاحتلال على مواطنين في محيط مدينة دورا بالضرب المبرح، ما ترتب نقل عدد منهم الى مستشفى دورا، كما أتلفوا محاصيلهم

الزراعية.

وفي يطا جنوبا، هاجم مستعمرون من مستعمرة "اتسخار مان" رعاة أغنام في واد الجوايا، وأجبروهم على مغادرة المراعي بعد الاعتداء عليهم، وخربوا سياجا يحيط بأراضي المنطقة، وأطلقوا ماشيتهم في محاصيل المواطنين الزراعية ومنعوا آخرين من فلاحة أراضيهم.

وفي منطقة "واد اجحيش" بمسافر يطا، احتجز جنود الاحتلال يرافقهم مستعمرون، مواطنين ونكلوا بهم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وفي منطقة "قويويص"، زرع مستعمرون أشجارا في أراضي المواطنين، وطارد آخرون رعاة أغنام، ومنعوهم من الوصول للمراعي في منطقة "واد ماعين".

كما هاجم العشرات من المستعمرين المسلحين من "اتسخار مان"، و"ماعون"، تجمع الجوايا بمسافر يطا ومنازل المواطنين فيها، وألحقوا أضرارا بمحتوياتها.

ودمر مستعمرو "سوسيا وحفات ماعون" مزروعات المواطنين في قرى الركيز والتوانة والمفقرة وسوسيا، وأطلقوا ماشيتهم فيها بحماية شرطة وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وفي منطقة ماعين شرق يطا، اعتدت قوات الاحتلال برفقة مستعمرين مسلحين على المواطنين، وطاردتهم ومنعتهم من العمل في أراضيهم، واستولت على معداتهم الزراعية، كما فعلت مع رعاة الأغنام في منطقة "فاتح سدره" بالمسافر ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم.

ولم تسلم بلدة ترقوميا من اعتداءات المستعمرين، فقد قام هؤلاء بهدم غرف زراعية وسلاسل حجرية، وجرفوا 20 دونما من أراضي البلدة، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من أراضيهم في منطقة الطيبة، القريبة من مستعمرة

"أدورا"، وهي منطقة تشهد باستمرار اعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وفي مدينة الخليل، التي لم تسلم من عنف المستعمرين المدججين بالسلاح، فقد نكلوا بمواطنين في البلدة القديمة من الخليل برفقة جنود الاحتلال، فيما اعتدى مستعمرون من "كريات أربع" المقامة على المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر بالبلدة، وفتشوهم بشكل مهين، ومنعوهم من الوقوف على شرفات منازلهم، ونوافذها، وأسطحها، ومداخلها.

محافظة بيت لحم، التي كانت هي الأخرى مسرحا لأعمال عربدة المستعمرين، الذين اقتحموا موقعا أثريا وتاريخيا في بلدة "جناته"

شرقا، وعاث آخرون خرابا في "عين حمده"، وهي نبع مياه تابع للبلدية، يحيط بها الشارع الالتفافي وعلى مقربة من مستعمرة "تكواع"، وشرعوا بأعمال ترميم في محاولة للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي المحيطة.

وفي برية تقوع، نصب مستعمرون منزلين متنقلين في منطقة "تلة دانيان"، ما يرفع عدد البيوت المتنقلة في تلك المنطقة إلى 5، ونصبوا بوابة حديدية في منطقة "فتورة" لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وقاموا بتمديد شبكة كهرباء لمنزل قديم، كانوا قد استولوا عليه بعد إجبار مالكه على إخلائه بالقوة، كما شقوا طرقا تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في تلك المنطقة، بعد أن تم تفريغها من أصحابها، وهدم خيامهم ومساكنهم.

وفي خلة النحلة الى الجنوب من بيت لحم، اقتلع المستعمرون 250 شتلة زيتون، وقاموا بسرقة معدات زراعية في مشهد يتكرر باستمرار في تلك المنطقة.

وفي الأغوار على امتدادها في الشمال والوسط والجنوب، تتوالى أعمال العربدة والانتهاكات من أسبوع الى آخر دون توقف.

واعتدى مستعمرون مسلحون برفقة جيش الاحتلال على أراضي المواطنين في عرب المليحات الى الغرب من مدينة

أريحا، وقاموا حسب منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بوضع عدد من الزوايا الحديدية، بهدف استفزاز المواطنين وتوسيع سيطرتهم على أراضيهم في المنطقة الواقعة أول طريق المعرجات غرب أريحا.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع المستعمرات على حساب الأراضي الفلسطينية.

وفي الأغوار الشمالية، قامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل المواطن قدري عليان دراغمة، الذي وقع ضحية اعتداء المستعمرين على خيام السكان في منطقة "شويعر"، وتم الاستيلاء على ماشيته.

وفي السياق، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، وقف إخلاء وهدم البؤر الاستعمارية، التي يقيمها المستعمرون في الضفة الغربية خلال العدوان، خلافا لتعليمات وزير الجيش يواف غالانت، الذي أوعز بإخلاء بؤرة استعمارية واحدة فيما تسميه دولة الاحتلال "غوش عتصيون"، في محافظة بيت لحم، بعد أن شن وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير هجوما عنيفا على وزير الجيش.

وتابع المكتب الوطني الأنشطة الاستعمارية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القدس تبقى محور تركيز سياسة حكومة وبلدية الاحتلال التهويدية.

وأكد التقرير أن هناك مشاريع الخطة الخمسية "الوهمية" لتطوير القدس الشرقية اختفت، والتي وافقت عليها حكومة الاحتلال في آب/ أغسطس من العام الماضي، لتحل محلها مشاريع تهويد المدينة على نحو سافر.

وعلى هذا المستوى، وفي سياق الدعاية السياسية والتحضير لحملة انتخابات البلديات والسلطات المحلية في دولة الاحتلال، استبقت بلدية الاحتلال في القدس مطلع الاسبوع الماضي، دون سند قانوني، الإجراءات القضائية في محاكم القدس، وأعلنت سلفا الموافقة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيليكون"، الذي يمتد على طول طريق وادي الجوز وشارع عثمان بن عفان، لبناء مباني من 8 إلى 14 طابقا على أنقاض المحال التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن المخطط كما يؤكد مقدمو الالتماس ضده من أبناء مدينة القدس كارثي للمقدسيين، ويمس أصحاب المشاغل في المنطقة الصناعية، وبحقوق ملكيتهم بالاستيلاء على محالهم، رغم حاجتهم لمساكن ومنطقة صناعية، وليس لمشروع استعماري يهدف لإزالة منطقة صناعية كاملة للمقدسيين أقيمت أصلا قبل الاحتلال.

ويتضمن المخطط الاستيلاء على 2000 دونم من الأراضي المملوكة للفلسطينيين، وهدم 200 منشأة وورشة صناعية في وادي الجوز، لإقامة مجمع لـ"هاي تيك" والتكنولوجيا، مع خدمات ومقاهي وفنادق وأبراج ضخمة ومراكز تجارية.

وتهدف بلدية الاحتلال في مخططها تحويل الأحياء الفلسطينية القريبة من أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك إلى مركز تكنولوجي وصناعي وتجاري، ومنطقة جذب واستثمار استعمارية على حساب أراضي المقدسيين.

والجدير بالذكر، أن 87% من الأرض في المدينة غير متاحة للبناء الفلسطيني، وأن 13% فقط من الأراضي مخصصة للاستخدام الفلسطيني، رغم أن معظم هذه المناطق مبنية بالفعل ومكتظة.

في الوقت ذاته، أقرت بلدية الاحتلال إقامة مكب نفايات على مساحة 109 دونمات في منطقة مكتظة بالسكان المقدسيين في وادٍ قرب العيساوية وعناتا ورأس شحادة شرقي القدس المحتلة، ويعود هذا المخطط الى العام 2012، حيث كانت البلدية تنوي إقامته على مساحة 520 دونما في ذات المكان، غير أن المقدسيين حالوا بمساعدة جمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط"، دون ذلك في المحاكم الاسرائيلية على مدار عقد كامل، وتمكنوا من تقليص الضرر ومن وقف هدم 70 منشأة سكنية وتجارية لتنفيذ هذا المخطط.

وبحسب المخطط الجديد، فإن مساحة المكب ستنتشر على مساحة 109 دونما فقط، أي ربع المساحة المُخصّصة للمكب في النسخة السابقة من المخطط للعام 2022، ونحو خمس هذا الحجم من المخطط الأصلي للعام 2012، حيث كان من المُفترض بالمكب أن يمتد على نحو 520 دونما.

إلى جانب ذلك، يفرض المخطط الجديد ألا يزيد حجم النفايات عن 350 ألف مترا مكعبا فقط، وهي كمية تشكل ما بين 4 -7 % من حجم الأتربة المخطط له في نسخ سابقة، تراوح ما بين 5 -8 مليون مترا مكعبا.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: فجرت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين الشقيقين مراد (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما) في بلدة صور باهر، وكان الاحتلال قد أغلق المنزلين في الثاني من الشهر الماضي بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليهما، ومنزلا آخر في البلدة يعود لعائلة الخطيب بعد الاعتداء على أصحابه.

كما هدمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن إسماعيل عليان في بلدة عناتا، وجرفت أراضي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان.

الخليل: جرفت قوات الاحتلال أرضا تبلغ مساحتها 6 دونمات في حي تل الرميدة وسط المدينة، تعود ملكيتها لبلدية الخليل وهي مزروعة بـ 50 زيتونة معمرة، تمهيداً للاستيلاء عليها، إضافة إلى نصب بوابة حديدية عند مدخل الأرض.

وتعمل قوات الاحتلال على شق طرق استعمارية جديدة، تقع ما بين منطقتي الثعلة وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستعمرتي "كرمئيل" و"ماعون"، وطريق آخر ما بين مستعمرة "بني حيفر" ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة "عتنائل" غرب يطا باتجاه خلة الفرا.

كما أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية مداخل التجمعات السكانية بمسافر يطا وشرقها. وهدمت منزلا وحظيرة مساحتهما 120 مترا مربعا، بُنيا قبل الاحتلال يزيد عمرهما على 80 عاما، وجرفت أراضي في محيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت عدة أشجار مثمرة وحرجية، تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور في قرية بيرين جنوب الخليل.

واعتدى جنود الاحتلال ومستعمرون، بالضرب على الشاب عمر عبد الهادي القصاص (33 عاما) جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابته برضوض، نقل إثرها إلى مستشفى دورا، وفي بلدة يطا احتجزوا المواطن محمد النواجعة ونكلوا به.

رام الله: اقتلع مستعمرون عددا من أشجار العنب واللوزيات في أرض المواطن قاسم غفري، في منطقة أبو العوف في سنجل، وخربوا تنكات المياه التي يستخدمها في ري أرضه.

بيت لحم: جرفت قوات الاحتلال أرضا مساحتها دونمين، تعود للمواطن عمر إسماعيل عيسى في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما أصيب المواطن ابراهيم عويضة سواركة (40 عاما) بكسور وجروح ورضوض، عقب اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده وعائلته في الخيمة ببرية كيسان وأطلقوا الكلاب البوليسية صوبه، حيث قامت بنهش قدمه وتسببت له بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده ، وتم نقله الى المستشفى في بيت لحم لتلقي العلاج، عدا عن تدمير كل محتويات الخيمة .

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمود عبيات (16 عاما) خلال رعيه لأغنامه، وسرقت منه 60 رأسا، خلال تواجده في أرضه في منطقة "عش غراب" شرق بيت لحم.

وقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين، وتمركزت على المدخل الشمالي في منطقة واد سالم، وقامت بتفتيش الأراضي الزراعية، وأجبرت المواطنين عبيدة إبراهيم شكارنة، ومحمد سواد على مغادرة أرضيهما، فيما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن علي شكارنة، وأحرقت مركبة، ودمرت لوحات شمسية وأعطبت كاميرات مراقبة تعود للمواطن معتز نجاجرة.

واقتلع مستعمرون 250 شتلة زيتون في خلة النحلة جنوب بيت لحم من أرض تعود للمواطن ناجي فراج، كما استولت قوات الاحتلال على حفّار في قرية نحالين لأحد المواطنين خلال عمله باستصلاح أراض زراعية في منطقة خلة الدالية، ومنعت المزارعين من العمل في أرضهم علما أن منطقة خلة الدالية التي تقدر مساحتها بـ200 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والكرمة واللوزيات وهي ملكية خاصة للمواطنين.

نابلس: استولت قوات الاحتلال على مركبة للمعتقل غسان ذوقان، وداهمت منزله وعبثت في محتوياته كما داهمت مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها بعد تخريب محتوياتها.

وهدم مستعمرون جدران غرفة زراعية للمواطن ثائر من بلدة قصرة، وتم سرقة المعدات منها، وتعرض منزل المواطن رائد ياسين في برقة شمالي نابلس للتكسير عقب هجوم للمستعمرين.

سلفيت: هدمت قوات الاحتلال مغسلة للسيارات ومشتلا يعودان للمواطن محمد منصور في بلدة كفل حارس فيما أحرق مستعمرون غرفة زراعية وأشجار زيتون تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من بلدة كفر الدي بمنطقة الجفة في الوجه الشمالي من البلدة.

جنين: هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال خربة الحمام بين كفرراعي والنزلات وخربة ال مكحل، واعتدوا بالضرب على المواطن مجدي المكحل، كما اعتدوا على اراضي المواطنين بالمنطقة الشمالية "منطقة طبرس" من أراضي كفر راعي، ومنعوا المواطنين من دخول أراضيهم والعمل بها، فيما اعتدى آخرون على الشاب إحسان محمد صعابنة من قرية فحمة.

طولكرم: قامت جرافات الاحتلال منذ شهرين بتجريف أراضي قريبة من المستعمرة المعروفه باسم "السنبلة" أو مستوطنة "حرميش" من أراضي النزلة الشرقية شمالي طولكرم، بهدف توسيعها، ومنعت أصحابها من دخولها وأبلغت أصحاب المنازل المقامة عليها بنية هدمها في الأيام المقبلة.

ويقوم الجنود بالاعتداء بالضرب على كل من يقترب من المنطقة، ويطلقون الرصاص الحي عليهم، ويستولون على جرارات ومعدات زراعيه تابعه للمزارعين الذين يعملون بأرض المغراقه الزراعية، المجاورة والتابعة للنزلة الشرقية، والتي يعتاشون من هذه الأرض، وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

الأغوار: استولت قوات الاحتلال جرافة أثناء عملها في تسهيل أحد الطرق في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية. وعلى جرار زراعي للمواطن حسين زهدي دراغمة، أثناء عمله في منطقة "نبع غزال" في الفارسية.

وأصيب اثنان من الرعاة الفلسطينيين، جراء اعتداء المستعمرين عليهما في الأغوار الشمالية بمحاذاة شارع (90) بالضرب المبرح ، ونقل أحدهما إلى المستشفى التركي في طوباس التركي للعلاج.

كما أطلق المستعمرون النار على مركبة خاصة تعود للمواطن لؤي قدري عليان دراغمة، ما تسبب بأضرار جسيمة فيها، فيما قامت شرطة الاحتلال بعد ذلك بالاستيلاء عليها.

واستولى المستعمرون بحماية جيش وشرطة الاحتلال على 500 رأس من الأبقار، تعود للمواطنين قدري دراغمة وعادل عليان زامل دراغمة، وتوجهوا بها إلى معسكر "روش هبقعا" التابع لجيش الاحتلال، وهناك قاموا بتحميلها بشاحنات كبيرة، وتوجهوا بها إلى جهة غير معلومة.