دافوس 2024: مشاركات تعكس التطورات الجيوسياسية في العالم

(MENAFN
- Swissinfo)
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Кто есть кто в Давосе-2024?
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تشمل قائمة ضيوف المؤتمر السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي كبار الشخصيات في مجال الأعمال. حيث يتطلع الجميع بشغف إلى المستقبل بعد جائحة الوباء والمشاكل الاقتصادية، التي عانى العالم منها خلال السنوات الثلاثة الماضية. ولكن مع استمرار الحروب والتوترات في العديد من المناطق، سينصبّ اهتمام العديد من المشاركين والمشاركات على القضايا الجيوسياسية.
شملت قائمة المدعوين، من النساء والرجال، لحضور فعاليات هذا المنتدى التي تتواصل من 15 إلى 19 يناير الجاري، راقص "البريك دانس" الفرنسي التركي يامان أوكور ، ورئيس البرامج العلمية في مبادرة استكشاف المحيطات ( OceanX) ماتي رودريج، والمصمّمة ديان فون فورستنبرغ .
ومع انشغال الجميع بالأوضاع المتفاقمة في غزة وأوكرانيا، ستتجه الأنظار نحو القيادات السياسية الرئيسية التي سيحلّ ركبها بمنتجع دافوس الجبلي السويسري. ومن بين 2800 مشارك.ة من 120 بلدا يوجد 60 شخصا بين رئيس.ة دولة ورئيس.ة حكومة و40 وزير.ة خارجية. وأكّدت الجهة المنظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن اجتماع هذا العام يجري في "سياق أكثر تعقيدًا جيوسياسيا واقتصاديا منذ عقود".
وسيمثّل أوكرانيا وفد ضخم، بما في ذلك الرئيس فولودومير زيلينسكي ، الذي سيكون في دافوس للمرة الأولى منذ بدء الحرب. ويوم الأحد المقبل، أي يومًا واحدًا قبل انطلاق فعاليات منتدى دافوس، سينضمّ حوالي 70 مستشار.ة أمني.ة وطني.ة إلى اجتماع تستضيفه حكومة أوكرانيا وسويسرا لمناقشة خطة السلام التي اقترحها رئيس أوكرانيا.
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