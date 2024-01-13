دافوس 2024: مشاركات تعكس التطورات الجيوسياسية في العالم

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MENAFN - Swissinfo) Pусский (ru) Кто есть кто в Давосе-2024?

تشمل قائمة ضيوف المؤتمر السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي كبار الشخصيات في مجال الأعمال. حيث يتطلع الجميع بشغف إلى المستقبل بعد جائحة الوباء والمشاكل الاقتصادية، التي عانى العالم منها خلال السنوات الثلاثة الماضية. ولكن مع استمرار الحروب والتوترات في العديد من المناطق، سينصبّ اهتمام العديد من المشاركين والمشاركات على القضايا الجيوسياسية.

شملت قائمة المدعوين، من النساء والرجال، لحضور فعاليات هذا المنتدى التي تتواصل من 15 إلى 19 يناير الجاري، راقص "البريك دانس" الفرنسي التركي يامان أوكور ، ورئيس البرامج العلمية في مبادرة استكشاف المحيطات ( OceanX) ماتي رودريج، والمصمّمة ديان فون فورستنبرغ .

ومع انشغال الجميع بالأوضاع المتفاقمة في غزة وأوكرانيا، ستتجه الأنظار نحو القيادات السياسية الرئيسية التي سيحلّ ركبها بمنتجع دافوس الجبلي السويسري. ومن بين 2800 مشارك.ة من 120 بلدا يوجد 60 شخصا بين رئيس.ة دولة ورئيس.ة حكومة و40 وزير.ة خارجية. وأكّدت الجهة المنظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن اجتماع هذا العام يجري في "سياق أكثر تعقيدًا جيوسياسيا واقتصاديا منذ عقود".

وسيمثّل أوكرانيا وفد ضخم، بما في ذلك الرئيس فولودومير زيلينسكي ، الذي سيكون في دافوس للمرة الأولى منذ بدء الحرب. ويوم الأحد المقبل، أي يومًا واحدًا قبل انطلاق فعاليات منتدى دافوس، سينضمّ حوالي 70 مستشار.ة أمني.ة وطني.ة إلى اجتماع تستضيفه حكومة أوكرانيا وسويسرا لمناقشة خطة السلام التي اقترحها رئيس أوكرانيا.

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