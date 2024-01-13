الأمين العام للمؤسسة الملكية يشارك في مؤتمر النداء الإنساني الدولي لدعم غزة بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في مؤتمر "النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، الذي نظمه الهلال الأحمر المصري، وافتتحته الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وقيادات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، وممثلى المنظمات الأممية و غير الحكومية وشركاء العمل الإنسانى.
وخلال كلمته في المؤتمر؛ بين الدكتور مصطفى السيد أن مشاركة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المؤتمر تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولبحث أفضل السبل الممكن تقديمها للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب الدائرة في غزة، وأثرها على المستوى الإنساني والاجتماعي على الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور السيد إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أوصلت مساعداتها إلى غزة، وذلك بفضل الإستراتيجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقائد العمل الإنساني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لتكون البحرين من أوئل الدول التي استجابت مع الوضع الإنساني في غزة، حيث تم إرسال شحنتين من المساعدات الإغاثية العاجلة تحتوي على مواد طبية وغذائية وإغاثية عن طريق مطار البحرين إلى مطار العريش، تلاها إرسال اربع شحنات عن طريق البر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لبناء مستشفى ميداني في غزة ومجمع سكني ومدرسة على غرار مجمع مملكة السكني ومجمع مملكة البحرين العلمي في مخيم الزعتري، حيث تعمل البحرين على جانبين؛ جانب إغاثي عاجل وجانب تنموي مستمر، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية كان لها الأثر الإنساني الكبير في الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدتها المؤسسة.
وقدم الدكتور مصطفى السيد بعض الأفكار التي ستساهم في إعادة إعمار غزة على غرار مؤتمر المانحين الذي من خلاله توفير الموارد المطلوبة لدعم غزة، وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أوفت بتعهداتها وقامت بإنشاء العديد من المشاريع التنموية، مثل مدرسة البحرين في غزة و مركز طبي ومصنع الأطراف الصناعية ومكتبة الفاخورة وبناء المختبرات علمية في الجامعة الإسلامية في غزة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.
كما شارك في اللقاء الدكتور فوزي أمين، ممثلا عن الهلال الأحمر البحريني، حيث أكد على دور البحرين المميز في تقديم المساعدات داخل و خارج البلد وأعرب عن احتواء المؤسسة جميع الجمعيات و العمل كفريق واحد.
MENAFN13012024000055011008ID1107716770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.