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الأمين العام للمؤسسة الملكية يشارك في مؤتمر النداء الإنساني الدولي لدعم غزة بالقاهرة

1/13/2024 9:11:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في مؤتمر "النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، الذي نظمه الهلال الأحمر المصري، وافتتحته الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وقيادات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، وممثلى المنظمات الأممية و غير الحكومية وشركاء العمل الإنسانى.

وخلال كلمته في المؤتمر؛ بين الدكتور مصطفى السيد أن مشاركة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المؤتمر تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولبحث أفضل السبل الممكن تقديمها للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب الدائرة في غزة، وأثرها على المستوى الإنساني والاجتماعي على الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور السيد إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أوصلت مساعداتها إلى غزة، وذلك بفضل الإستراتيجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقائد العمل الإنساني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لتكون البحرين من أوئل الدول التي استجابت مع الوضع الإنساني في غزة، حيث تم إرسال شحنتين من المساعدات الإغاثية العاجلة تحتوي على مواد طبية وغذائية وإغاثية عن طريق مطار البحرين إلى مطار العريش، تلاها إرسال اربع شحنات عن طريق البر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لبناء مستشفى ميداني في غزة ومجمع سكني ومدرسة على غرار مجمع مملكة السكني ومجمع مملكة البحرين العلمي في مخيم الزعتري، حيث تعمل البحرين على جانبين؛ جانب إغاثي عاجل وجانب تنموي مستمر، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية كان لها الأثر الإنساني الكبير في الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدتها المؤسسة.

وقدم الدكتور مصطفى السيد بعض الأفكار التي ستساهم في إعادة إعمار غزة على غرار مؤتمر المانحين الذي من خلاله توفير الموارد المطلوبة لدعم غزة، وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أوفت بتعهداتها وقامت بإنشاء العديد من المشاريع التنموية، مثل مدرسة البحرين في غزة و مركز طبي ومصنع الأطراف الصناعية ومكتبة الفاخورة وبناء المختبرات علمية في الجامعة الإسلامية في غزة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.

كما شارك في اللقاء الدكتور فوزي أمين، ممثلا عن الهلال الأحمر البحريني، حيث أكد على دور البحرين المميز في تقديم المساعدات داخل و خارج البلد وأعرب عن احتواء المؤسسة جميع الجمعيات و العمل كفريق واحد.

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