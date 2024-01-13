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باولو بينتو: منتخب الإمارات جاهز لكأس آسيا وكل تركيزنا على مباراة الغد

1/13/2024 9:10:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، جاهزية الفريق لخوض أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا، أمام هونج كونج غدا الأحد باستاد خليفة الدولي.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحفي للقاء ان تحضيرات المنتخب جرت بشكل جيد وأن اللاعبين مستعدون للمهمة.

وجدد باولو بينتو احترامه لمنتخب هونج كونج، مشيراً إلى أنه والفريق المعاون حرصوا على تحليل مباريات حديثة للمنافس للتعرف أكثر على مواطن الضعف والقوة، متوقعاً أن تكون المباراة صعبة، خاصة وأنها في مواجهة منتخب قوي ويملك لاعبين جيدين.

وتحدث المدرب عن إعداد المنتخب وقال: "قبل الحضور إلى الدوحة أقمنا معسكراً بالعاصمة أبوظبي، خضنا خلاله تجربتين وديتين عملنا من خلالهما على زيادة تركيز اللاعبين، والآن لدينا صورة واضحة عن المنتخب والجوانب التكتيكية والذهنية ."

وحول وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في صفوف المنتخب قال بينتو: "أعطينا الفرصة للاعبين الصاعدين للحصول على الخبرة، و أثق أن لدينا لاعبين صغار في السن لكنهم مميزون ويقدمون أداءً جيداً لخدمة المنتخب، المهم الجودة وليس العمر."

وأوضح المدرب أن التركيز حاليا بالكامل منصب على مباراة الغد، حيث لم يحن الوقت للحديث عن المبارايات التالية، لأن التعامل يكون من خلال كل مباراة على حدة، لافتا إلى أن المباراة الأولى تبقى دائماً مهمة، وأن الجهاز الفني يحاول باستمرار إخراج أفضل ما يملكه كل لاعب لخدمة المنتخب".

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