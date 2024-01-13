13 هدفاً تزين ليلة الأساطير في ثالث أيام أسبوع نجوم الكرة في الشارقة

قاد النجم الدولي الأوكراني السابق اندريه شيفشينكو فريقه "نمور كلباء" لرفع كأس "ليلة نجوم الكرة" عقب الفوز على فريق "صقور مليحة" بقيادة الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي بنتيجة ثمانية أهداف لخمسة في المباراة التي أقيمت أمس على استاد نادي الشارقة في ثالث أيام "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" المقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بمشاركة 200 لاعب بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وكرم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصحبة سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي جميع أساطير كرة القدم الذي ساهموا في تقديم مباراة أسطورية لعشاق كرة القدم في "ليلة نجوم الكرة" قبل تسليم الكأس لكابتن فريق "نمور كلباء" الأسطورة الأوكراني شيفشينكو.

واحتضن استاد نادي الشارقة الرياضي فعالية "ليلة نجوم الكرة" التي أقيمت بنظام كرة القدم السداسية (6 ضد 6) في مباراة حضرتها جماهير غفيرة في مباراة كروية حماسية شهدت مشاركة 23 من الأساطير والنجوم الذي سبق لهم التألق على المستطيل الأخضر وتوجو بالعديد من الألقاب العالمية سواء مع انديتهم أو منتخباتهم الوطنية.

يذكر أن "أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة" استهل الأربعاء الماضي بمنافسات "جولة نجوم البادل" التي توج بلقبها نجما الكرة الإيطالية السابقين لويجي دي بياجيو وكريستيان بانوتشي قبل أن تستكمل الفعاليات بـ "ليلة نجوم الكرة" ليسدل الستار عن الفعاليات اليوم السبت بالنسخة الثانية من بطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف" البالغ جوائزها 30 ألف دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز