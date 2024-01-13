مدرب هونغ كونغ: أهدافنا ليست كبيرة في كأس آسيا

أكد يورن أندرسن، المدير الفني لمنتخب هونغ كونغ لكرة القدم، أن أهداف فريقه في البطولة ليست كبيرة وأن المشاركة في هذه النسخة ستكون لاكتساب الخبرات.

وستكون هذه هي النسخة الأولى التي يشارك فيها منتخب هونج كونج في كأس آسيا منذ نسخة عام 1968 في إيران.

ويحتل منتخب هونغ كونغ المركز الـ150 في تصنيف فيفا للمنتخبات.

وقال أندرسن :"علينا أن نكون نتسم بالواقعية بشكل كبير بشأن فرص فريقنا الذي يتمتع بخبرات قليلة في البطولة الآسيوية. ويجب على فريقنا التعلم والتطور".

وعن استعدادات الفريق للبطولة، قال :"وصلنا إلى قطر منذ أسبوع ووجدنا منشآت ومرافق ممتازة هنا".

وأضاف :"حصلت على 4 أسابيع من قبل الاتحاد المحلي للاستعداد لهذه البطولة. وأتمنى أن نقدم عروض جيدة وأن نكتسب الخبرات التي نريدها".



وعن المنتخب الإماراتي، أوضح أندرسن :"الإمارات منتخب منظم للغاية ويمتلك عناصر على أعلى مستوى كما أن لديه جهاز فني صاحب خبرات طويلة. يمتلك المنتخب الإماراتي لاعبين مميزين في كافة المراكز وسيكون من الصعب مواجهته".

وقال :"سنضع تشكيلتنا للمباراة في الوقت المناسب، ومازال لدينا مران أخير اليوم سنحسم من خلاله التشكيلة الرئيسية. لدينا لاعبين مميزين أمثال إيفرتون في التشكيلة وهو لاعب يصنع الفارق الفني في الملعب".

ومن جانبه، أعرب ياب هانج فاي، لاعب منتخب هونغ كونغ، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وقال :"أول مشاركة بالنسبة لنا في هذا الحدث الكبير هذا أمر رائع، ونسعى لتحقيق نتائج مميزة".

وأكد :"أنا متحمس للغاية للظهور الأول في كأس آسيا. لعبت 14 عاما مع المنتخب الوطني ولكنني ام أشارك في بطولة بمثل هذه القوة".

وأضاف :"الفريق الإماراتي قوي وسريع وهذه سمة فرق الشرق الأوسط، سنسعى بكل قوتنا لتقديم صورة جيدة أمامه، وما يهمنا هو تقديم مباراة جيدة".

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