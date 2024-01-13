طقس الغد في الإمارات .. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 04:47 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 85 35

دبي 27 16 80 35

الشارقة 27 12 80 40

عجمان 26 16 65 45

أم القيوين 26 13 70 40

رأس الخيمة 26 12 85 35

الفجيرة 26 18 65 35

العـين 27 16 75 25

ليوا 28 13 65 20

الرويس 29 16 50 25

السلع 27 16 70 25

دلـمـا 26 18 60 30

طنب الكبرى 26 18 60 30

الصغرى 26 18 60 30

أبو موسى 26 18 60 30





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