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النيابة المصرية تحيل المذيعة إنجي حمادة إلى الجنايات

1/13/2024 9:10:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، «سماح»، المذيعة المُغمورة الشهيرة بـ إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ووفقا لصحيفة المصري اليوم، كانت الشرطة ضبطت إنجي حمادة التي تعمل مقدمة برامج بإحدى الفضائيات، حيث تقوم بشراء مساحات هواء، ولا تنتمي إلى أي جهة إعلامية، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة «تحرّض على الفسق والفجور» مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

وأمرت النيابة فور ضبط المتهمة بحوزتها مخدر الترامادول بعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كانت تتعاطى مخدرات من عدمه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء القبض على «إنجي حمادة» بمعرفة مباحث الآداب كان بحوزتها أقراص مخدرة «ترامادول»، وهاتفان محمولان داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على «تيك توك».

وكانت تحريات أجهزة الأمن كشفت أن المذيعة حاولت إنهاء حياتها عقب أزمتها بسبب فيديو فاضح داخل المطبخ، قبل ضبطها في القاهرة الجديدة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل.


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