سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 يناير 2024، وسط خفض بعض البنوك حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية.

فقد خفض عدد من البنوك المصرية، على رأسها مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات أو السحب النقدي، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وانخفض حد التعاملات الدولية للشراء داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" شهرياً إلى 50 دولاراً مقابل 250 دولاراً، كما تم تخفيض حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وحد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولاراً.

وكان المركزي المصري قد منح البنوك مرونة في تحديد الحد الأقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، ومنحهم كذلك حق إغلاق الحد الائتماني بشكل نهائي إذا انخفضت السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.

فيما شهدت السوق السوداء للدولار الأمريكي ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد تخطى 55 دولارا للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.

تتحرك أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد، وتشهد ارتفاعات قياسية بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليه. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

تزايد الطلب على الدولار والذهب في مصر يعود إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحوط من ارتفاع التضخم وتخفيض قيمة الجنيه. يبحث المستثمرون عن وسيلة لحماية أموالهم وتجنب التأثيرات السلبية للاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه. تم تنفيذ ثلاثة تخفيضات لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.

اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار وقررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.





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