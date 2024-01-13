مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات في انهيار طيني في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية اليوم السبت أن انهيارا طينيا ناجما عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين.

وغطى الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة، طريقا سريعا مزدحما يربط بين مدينتي كويبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادي.

وقالت السلطات إن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، إذ غمر الطين بالكامل عدة سيارات على الطريق.

وأكدت حكومة تشوكو على موقع إكس "حتى الآن تم انتشال 17 جثة من منطقة الحادث المأساوي"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفصال قطعة كبيرة من الأرض عن الجبل وسقوطها فوق عدة سيارات كانت تتحرك على طول الطريق الذي غمرته المياه بالأسفل. وأغلقت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا الطريق.





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