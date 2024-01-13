واتساب تطلق أداة صنع الملصقات بالتطبيق.. إليك الطريقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب أداة جديدة داخل التطبيق الخاص بها تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء ملصقات من الصور الخاصة بهم ومشاركتها في الدردشات.



ويمكن للمستخدمين إنشاء ملصق خاص بهم بالذهاب إلى صندوق الملصقات في الدردشات، ثم الضغط على أيقونة "زائد+"، لاختيار صورة مخزّنة في الجهاز، ثم تحريرها باستخدام بعض الخيارات المتاحة في الأداة.

وتتيح واتساب إمكانية تحديد العنصر أو الشخص المراد في الملصق مع إزالة الخلفية، كما هو الحال في التطبيقات الخارجية التي تتيح صنع الملصقات، كما يمكن إضافة النصوص وبعض الرسومات التعبيرية.



وبعد الانتهاء من إنشاء الملصق، يمكن إرساله داخل المحادثة، وكذلك الاحتفاظ به ضمن مكتبة الملصقات الأخرى لدى المستخدم، من أجل إرساله لاحقًا على نحو متكرر من دون إجراء التعديلات نفسها مجددًا.



ويمكن أيضًا تعديل أي ملصقات صُنعت في وقت سابق عن طريق فتح صندوق الملصقات، والضغط المطوّل على الملصق المُراد تغييره، ثم اختيار "تحرير الملصق".



وتُعد الملصقات (Stickers) صورًا أو رسومًا متحركة مصممة على نحو خاص، وهي تشبه الرموز التعبيرية (الإيموجي)، ولكنها أكبر حجمًا، وتحتوي على تفاصيل أكثر، كما يمكن تحويل الصور بمختلف أنواعها إلى ملصقات، ويمكن للمستخدمين إنشاء الملصقات بأنفسهم أو تنزيلها جاهزةً من مصادر مختلفة، أو الاحتفاظ بالملصقات التي يرسلها المستخدمون الآخرون.



وبعد إتاحة أداة إنشاء الملصقات في واتساب لن يضطر مستخدمو التطبيق إلى اللجوء إلى تطبيقات خارجية من أجل صنع ملصقاتهم الخاصة.



الجدير بالذكر أن ميزة إنشاء الملصقات وتعديلها متاحة الآن في تطبيق واتساب في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 فما أحدث، وليست متاحة بعدُ للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، لكن يتوقع توفرها قريبًا، علمًا أن كافة المستخدمين يمكنهم الاستفادة من أداة صنع الملصقات مع خيارات تعديل كثيرة عبر إصدار المتصفح "واتساب ويب".

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