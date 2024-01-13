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السفارة الروسية تعلق على الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا

1/13/2024 8:58:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علقت سفارة روسيا في لندن، على اتفاقية التعاون الأمني البريطاني الأوكراني الجديدة، بالقول إنهم بهذا الشكل لم يتركوا لكييف أي فرصة للخروج من الصراع من خلال المفاوضات.


وشددت السفارة في تعليقها، على أنه تم تحويل أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في مساعي بريطانيا السياسية.
وجاء في التعليق: "لا تزال بريطانيا تنظر إلى أوكرانيا كأداة جيوسياسية موجهة ضد روسيا. ويشير الاتفاق البريطاني الأوكراني الموقع في كييف إلى أنه لم يعد هناك أي فرصة لأوكرانيا للخروج من الصراع من خلال المفاوضات، مما يجعلها ورقة مساومة في المغامرات الأنجلوسكسونية في أوراسيا".


يوم أمس، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدينة كييف. وأعلن هناك عن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024 ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع فلاديمير زيلينسكي.

RT

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