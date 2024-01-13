السفارة الروسية تعلق على الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علقت سفارة روسيا في لندن، على اتفاقية التعاون الأمني البريطاني الأوكراني الجديدة، بالقول إنهم بهذا الشكل لم يتركوا لكييف أي فرصة للخروج من الصراع من خلال المفاوضات.
وشددت السفارة في تعليقها، على أنه تم تحويل أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في مساعي بريطانيا السياسية.
وجاء في التعليق: "لا تزال بريطانيا تنظر إلى أوكرانيا كأداة جيوسياسية موجهة ضد روسيا. ويشير الاتفاق البريطاني الأوكراني الموقع في كييف إلى أنه لم يعد هناك أي فرصة لأوكرانيا للخروج من الصراع من خلال المفاوضات، مما يجعلها ورقة مساومة في المغامرات الأنجلوسكسونية في أوراسيا".
يوم أمس، زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدينة كييف. وأعلن هناك عن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) لعام 2024 ووقع اتفاقية تعاون أمني مدتها 10 سنوات مع فلاديمير زيلينسكي.
RT
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