البريد البريطاني يواجه الإفلاس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد خبير ضرائب بأن مكتب البريد البريطاني قد يواجه قسيمة سداد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني "127 مليون دولار"، والإفلاس بعدما طالب بإعفاء ضريبي عن مدفوعات التعويض لمديري البريد الفرعي.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن دان نيدل، رئيس منظمة "تاكس بوليسي أسوسيتس" غير الربحية، القول إن مكتب البريد طلب إعفاء ضريبي قدره 934 مليون جنيه لمدفوعات التعويض، مشيرا إلى أن هذا قد يكون "غير قانوني".



وفي إطار فضيحة هورايزن صدرت إدانات جنائية ضد أكثر من 700 من مديري ومديرات البريد الفرعي بعدما أظهر برنامج المحاسبة المعيب "فوجيتسو" وكأن هناك أموال قد فقدت من فروعهم.



وبعد أيام من بث مسلسل "ميستر بايتس فيرسيز ذا بوست أوفيس"، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيتم تبرئة ساحة الأسماء التي حوكمت خطأ في إنجلترا وويلز بحلول نهاية العام بموجب قانون شامل سوف يتم إدخاله خلال أسابيع.



ووفقا لما نشرته "فاينانشال تايمز" أول مرة، قال نيدل إن مكتب البريد تعامل مع التعويض الذي يدفعه لمديري البريد على أنه يخصم من الضرائب، وهو ما ليس صحيحا، مضيفا أن "الإعفاء الضريبي على المدفوعات يتم بشكل كلي وحصري على أغراض التجارة".