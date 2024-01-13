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نجم ريال مدريد: سنسقط برشلونة

1/13/2024 8:58:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، رسالة إلى برشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الأحد في العاصمة السعودية الرياض.
وتسبب المجهود البدني الكبير الذي قدمه داني كارفاخال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء، في شعوره بالإرهاق، ليصبح الغائب الوحيد عن تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة، قبل مواجهة برشلونة.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن كارفاخال متحمس للغاية لخوض المباراة، ولن يمنعه الإجهاد من التواجد في التشكيل الأساسي لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.
وأشارت إلى أن كارفاخال يتطلع حقا لخوض الكلاسيكو، حيث قال في غرفة ملابس ريال مدريد: "سنسقطهم عندما تأتي لحظة الحقيقة".
ويبحث ريال مدريد عن رد الدين لبرشلونة، بعد خسارته نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمامه (3-1).
يذكر أن كارفاخال شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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