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تشافي يضع خطة الفوز بالكلاسيكو

1/13/2024 8:58:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على الخطة التي سيطبقها أمام ريال مدريد غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيطبق تشافي أمام ريال مدريد الخطة التي نجح من خلالها في إسقاط الملكي بمواجهات سابقة.
وأشارت إلى أن خطة تشافي تعتمد على وجود رباعي في خط الوسط، بدخول بيدري إلى التشكيل الأساسي رفقة فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.
وأردفت: "لا يزال تشافي في حيرة بشأن اللاعب الرابع إذا كان سيرجي روبيرتو أو جواو كانسيلو، إذا تعافى الأخير بشكل كامل من الإصابة".
وأوضحت: "تشافي يرى أن هذه الخطة المثالية لمواجهة ريال مدريد الذي يلعب أيضا برباعي في خط الوسط، ولا يعتمد على وجود رأس حربة صريح".
وذكرت: "تشافي ابتكر هذه الخطة بكأس السوبر في العام الماضي.. كما أنه لا يزال في حيرة بشأن اختيار لامين يامال أم جواو فيليكس لتعويض غياب رافينيا".

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