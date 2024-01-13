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جالاجر يقود تشيلسي رغم تكهنات الرحيل

1/13/2024 8:58:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة فولهام مساء السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيخوض كونور جالاجر اللقاء أساسيا، رغم تكهنات حول إمكانية رحيل إلى توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيتواجد في خط الوسط بجانب إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو.
وسيقود الألباني أرماندو بروخا هجوم تشيلسي رفقة كول بالمر ورحيم سترلينح، بينما يتواجد على دكة البدلاء "بن تشيلويل وكارني تشوكويميكا وميخايلو مودريك ونوني مادويكي".

وفيما يلي تشكيل تشيلسي:
"بيتروفيتش، جوستو، دوساسي، سيلفا، كولويل، كايسيدو، فرنانديز، جالاجر، بالمر، بروخا، سترلينج".
وجاء تشكيل فولهام كالآتي:
"لينو، تيتي، أدارابيو، ديوب، روبنسون، بالينيا، كارني، ويلسون، بيريرا، ويليان، خيمينيز".
ويسعى تشيلسي للفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والمنافسة على مقعد أوروبي، حيث يحتل المركز العاشر بـ28 نقطة، بينما يمتلك فولهام 24 نقطة في المركز الـ13.

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