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دورتموند يضم الهولندي ماتسن من تشيلسي

1/13/2024 8:58:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي الهولندي إيان ماتسن قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.
وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل عن ماتسن "إنه لاعب يتمتع بسرعة كبيرة، لديه قدم يسرى قوية ويمكننا استخدامه في مراكز متعددة".
ومن جانبه، قال ماتسن في بيان صحفي "أنا سعيد جدا بأن صفقة الإعارة قد تمت".
وتابع "أعد بأنني سأعطي كل شيء للفريق كي يكون ناجحا وأتطلع قدما للعب مع دورتموند".
وكان الدولي الهولندي الشاب (21 عاما)، انضم إلى تشيلسي اللندني عام 2018 وخاض معه 16 مباراة على مستوى الدوري الممتاز.
ولفت ماتسن الأنظار في صفوف بيرنلي الذي لعب معه معارا أيضا الموسم الماضي، مسجلا أربعة أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 42 مباراة ليساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودخل دورتموند إلى سوق الانتقالات الشتوية بحثا عن خيار لتعزيز خط الدفاع، في ظل مشاركة الظهير الأيسر الجزائري رامي بن سبعيني في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار وإصابة يوليان رييرسون.
ويحتل دورتموند الذي أنهى الموسم الماضي مسابقة الدوري الألماني في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ المتوج باللقب، المركز الخامس في "البوندسليغا" هذا الموسم، بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دوري الأبطال.

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