صافرة مصرية لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت.
ويضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف.
وسيشغل محمود عاشور دور حكم الفيديو وسيساعده محمود البنا.
ويقام اللقاء الافتتاحي لكأس إفريقيا بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره غينيا بيساو على ملعب "الحسن واتارا الأولمبي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.
ملاعب
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