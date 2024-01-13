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صافرة مصرية لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا

1/13/2024 8:58:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت.
ويضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف.
وسيشغل محمود عاشور دور حكم الفيديو وسيساعده محمود البنا.
ويقام اللقاء الافتتاحي لكأس إفريقيا بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره غينيا بيساو على ملعب "الحسن واتارا الأولمبي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

ملاعب

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