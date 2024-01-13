محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضبطت الجهات المتخصصة في محافظة جرش، 3 آبار زراعية غير مرخصة .



وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إنه جرى الكشف على 10 آبار للتأكد من الالتزام باشتراطات التراخيص تبين أن 3 منها مخالفة ولم تصوب أوضاعها ما استدعى اتخاذ إجراءات بشأنها.



وأضاف الفاعور أن مالكي الآبار طلب منهم مراجعة مديرية مياه جرش لاستكمال تجديد الترخيص حسب الأصول، مشيرا إلى تشكيل لجنة وتوجيهها بضرورة تكثيف الجولات على الآبار للتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات التراخيص.



وبين أن اللجنة ستنفذ جولات غير معلنة على الآبار المرخصة لغايات الزراعة، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والغايات التي رخصت من أجلها .